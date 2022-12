Test visual: tan solo el 5% de las personas puede resolver este complejo acertijo

Los test visuales son una actividad muy entretenida para pasar el tiempo libre de manera diferente. Asimismo, requieren de un alto nivel de concentración, porque muchas veces se trata de imágenes demasiado complejas. Hoy presentaremos una actividad que se ha popularizado entre los usuarios de internet y solo el 5% ha logrado resolverlo.

Este tipo de retos visuales requiere que pongas a prueba todos tus sentidos, atención e incluso necesita una pizca de paciencia. Por eso para poder resolver el test en un mínimo tiempo, deberás sacar tus habilidades de halcón y prestar atención a cada detalle. En la imagen que aparece a continuación hay un paisaje tenebroso con árboles y un animal.

En la placa el can luce temeroso, porque hay algo que no lo deja tranquilo. Por eso deberás observar con mucho cuidado y encontrar al lobo feróz que mantiene la imagen en estado de tensión. Sin embargo, lo importante es que no demores más de 10 segundos, porque no será necesario. Anímate y encuentra la ubicación exacta del temible monstruo.

Test visual, imagen de Genial Guru.

En el caso de que no hayas podido resolver esta actividad no te preocupes, porque a continuación hay la placa con la solución. Resulta que el lobo se ubica entre los árboles, es una silueta que está formada por las ramas y los troncos. Además, parece como si el animal estuviera observando atento y listo para atacar al can.