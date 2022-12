La increíble suma de dinero que ha recaudado Mariah Carey por 'All I want for Christmas is you'

Para muchos, Mariah Carey es símbolo de la Navidad y esto se debe al éxito que ha tenido 'All I Want for Christmas Is You', una de sus canciones más conocidas. El tema es considerado un himno navideño, es por esto que a pesar de que tiene más 18 años las personas lo siguen escuchando año tras año. Por esta razón, la cantante ha ganado millones de dólares.

Carey compuso la canción allá por 1994 y desde ese momento se posicionó entre los villancicos favoritos. 'All I Want for Christmas Is You' suena en la radio, en publicidades, en centros comerciales y es coreada por cientos de personas al rededor del mundo, no importa cuál sea su idioma.

De hecho, este 2022 el sencillo rompió un nuevo récord porque se convirtió en la canción más reproducida en un solo día en toda la historia de Spotify. Obviamente la artista se mostró muy feliz y entusiasmada y utilizó su perfil de Instagram para expresar la noticia. "¡¡¡Feliz Navidad a todos!!! ¡No esperaba despertar con esta increíble sorpresa", escribió en el pie de la publicación y posteó un pequeño video. Asimismo, reveló que 'All I want for Christmas is you' recolectó un total de 21.270.000 reproducciones.

Las ganancias de la cantante

Según la información de Luminate citada por Billboard, la canción ha generado grandes ganancias tanto para los compositores, como para el sello discográfico. Como el villancico navideño fue compuesto por Mariah Carey y Walter Afanasieff, las millonarias ganancias se han repartido entre ellos.

El medio internacional reveló que en 2021, 'All I want for Christmas is you' generó 1.747 millones de consumo de canciones solo en Estados Unidos, los cuales 48 mil fueron de descargas, 200 millones de servicio de transmisión, 52.5 millones de transmisiones de video y 24 millones de transmisiones programadas. Es por esto que según las aproximaciones de Billboard, las reproducciones y descargas en Estados Unidos habrían generado US$1 millón 360 mil dólares para Carey y Sony Music.

Por otro lado, hablando de las reproducciones alrededor del mundo la canción habría recaudado casi cuatro millones de dólares. Las regalías habrían generado US$1,66 millones. Las ganancias en total habrían sido de US$6,16 millones en ingresos globales y regaláis editoriales. Por esto, según las suposiciones, US$1,55 millones de dólares serían para la cantante y para Afanasieff, mientras que US$2,95 millones serían para Sony Music.