Nathy Peluso conquistó a todos mostrando su esbelta figura

La artista argentina y que reside en España, Nathy Peluso celebró la llegada de la navidad con un imponente y sexy outfit, al que luego presumió ante sus 4.7 millones de seguidores vía Instagram.

Allí se la ve luciendo un vestido total black, con tajo tajo la pierna y de calzado unos tacones del mismo tono, además de continuar con su cabellera corta y atractiva, acompañando por una descripción en la que expresaba: "Pose pose chin up, pasareleando para la navidad serving classic 4 Santa cerrando la cortina no vaya a ser que me entre un rayito de luz de vampira vampiresa creo en todo menos en las promesas", escribió.

¿A qué se debió aquel atuendo?

Sucede que Nathy Peluso recibió la llegada de la navidad arriba del escenario cantando con el icono de la música 'Raphael' en la que ambos entonar 'Escándalo' y para la oportunidad decidió vestirse de gala.

El destacado momento en qué ambos hacían dueto de este clásico de Raphael ante varios fanáticos sentados escuchando atentamente.

La palabra de Nathy vía Instagram: "Dile Raphael. Esta navidad recibiendo la bendición de cantar con una leyenda y artista infinito, gracias por pensar en mí para esta canción e invitarme al Escándalo nunca tan buen momento para cantarla!, comenzó diciendo respecto de que el artista español la convocó para que cantarán juntos.

"Este año será un escándalo, feliz navidad gente! Disfruten de su familia xfa y gracias por todo", cerró agradeciendo la Argentina.