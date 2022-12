Mayeli Alonso reveló cuál fue el peor momento de su vida

Existe el peor momento en la vida de Mayeli Alonso y ella misma lo ha revelado en una de las confesiones más difíciles para cualquier mujer. Luego de haberse callado durante tantos años, la actriz compartió por primera vez una intimidad con sus seguidores. Aseguró que fue cuando estaba embarazada.

Durante un live con sus seguidores, Mayeli Alonso se sensibilizó sobre un tema en especial cuando le preguntaron cuál había sido el peor momento de su vida. Al parecer, hasta ahora lo mantenía en secreto, pero la realidad es que fue víctima de violencia doméstica, lo que hizo que perdiera al bebé.

"En un tiempo de mi vida estuve embarazada y perdí a mi bebé porque me golpearon, alguien me golpeo y perdí a un bebé" aseguró la mexicana y luego añadió: "He pasado cosas bien cabr**s (...). Estaba revisando todo eso que ha pasado y hay muchas cosas que no le he dicho a la gente, un día se los voy a platicar".

Lo más sorprendente es que reveló que fue una mujer la responsable de que su embarazo no avanzara y que, además, se trataba de alguien muy cercana a la familia Rivera.

Aunque no quiso dar su nombre, agregó: ''Tuve un enfrentamiento con alguien, con una persona cercana a él, y sí, perdí mi bebé. No quiero decir el nombre, pero fue una mujer, fue alguien que tiene que ver con su familia, allegada a ellos''.

Durante el vivo, Alonso dejó a todos sin palabras. Sin embargo, al finalizar enfatizó en alguien que sí le hizo bien. Contó lo agradecida que estaba con quien estuvo casada por 13 años y con quien tiene dos hijos, ya que la defendió en muchas ocasiones.

Mayeli Alonso conmocionó a todos sus seguidores.

Reflexiva: Mayeli Alonso es muy fuerte

A pesar de que ha tenido que vivir situaciones incómodas a lo largo de su vida, recientemente escribió una reflexión a través de un post en sus redes sociales sobre cómo los peores momentos le han servido para levantarse:

"Estoy orgullosa de los momentos en los que he estado en el suelo, gritando con dolor ?? pero también de las oportunidades que he sabido tomar, de saber que lo que hoy tengo ha sido por mi trabajo, mi esfuerzo, porque no me he dejado vencer cuando todo parecía gris?? He aprendido a felicitarme por ser la maravillosa mujer que soy, con esos defectos incomprensibles para muchos".