Jennifer Lopez posó desde su living navideño y enamoró a todos

Hace algunos días, Jennifer Lopez se posicionó en el centro de atención porque organizó una fiesta de Navidad junto con su esposo, Ben Affleck. Sin embargo, unas horas atrás volvió a marcar presencia fuerte, pues compartió un posteo que sorprendió a todos los usuarios de Instagram.

A fines de noviembre la diva del Bronx realizó una jugada extraña con sus redes sociales porque eliminó todas las publicaciones y se quedó en 0. Sin embargo, tiempo después dio a conocer que era una movida de marketing para promocionar su próximo álbum,'This is Me Now', así que su perfil volvió a la normalidad.

Por lo general Jennifer utiliza sus redes con frecuencia, comparte imágenes y videos de su trabajo, algunos adelantos de su música o sus sesiones de fotos con marcas internacionales. Asimismo, en muchas oportunidades la artista enseña su vida tal cual es y muestra los detalles de su intimidad.

Esto mismo sucedió hace algunas horas atrás cuando posteó una imagen posando desde la comodidad de su casa. Tal como parece Lopez organizó una comida para celebrar Navidad, así que preparó una mesa de punta en blanco, con centros de mesa, velas, copas e incluso regalos para cada invitado.

Jennifer Lopez vía Instagram.

Por otro lado, la cantante publicó otra postal luciendo su atuendo navideño y obviamente lució hermosa como siempre. Para la ocasión Jennifer llevó un vestido muy elegante en color turquesa con un estampado de moños, y el cuello y las mangas con detalles blancos. Asimismo, para agregar más glamour al look, la diva lució unos zapatos de tacón rojo en combinación con su labial.