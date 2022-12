Navidad solidaria: Khloé y Kim Kardashian las hermanas más generosas

El clan Kardashian-Jenner es una de las familias más famosas y excéntricas de la industria del espectáculo. Las divas se muestran siempre impecables, yendo de compras, desfilando por la alfombra roja y asistiendo a las fiestas más extravagante. Sin embargo, no todo es lujo en la vida de las protagonistas de 'The Kardashians', pues hace unos días atrás Kim y Khloé tuvieron un gesto muy solidario.

En varios capítulos de el reality show del pasado, 'Keeping Out With The Kardashians', las mujeres realizaron acciones solidarias, ya sea ayudando en un comedor, en un centro de ayuda o en un hospital. En la actualidad, Kim y Khloé no dejaron de lado su versión más generosa, así que hace unos días atrás se dirigieron a un albergue de mujeres, niños y niñas, para brindar todo su apoyo.

Familia Kardashian-Jenner. Imagen de archivo.

Días antes de que llegara Navidad, las celebridades se ocuparon de organizar festejos previos a la celebración y por eso pensaron en compartir con las personas que menos tienen. Es por esto que mediante sus cuentas de Instagram, las hermanas Kardashian se ocuparon de compartir todas las actividades y acciones que realizaron.

Khloé y Kim revelaron en redes sociales que fueron al albergue Alexandria House LA, que es "un hogar de transición para mujeres, niños y niñas que se encarga de proporcionar casas seguras y de apoyo, en todo el proceso de pasar de los refugios de emergencia a la estabilidad económica y un hogar permanente", según relata la página oficial.

Con hospitalidad y esperanza, el albergue intenta cumplir el rol de nexo para ayudar a las personas que más necesitan. Por esta razón, las divas eligieron esta fundación y colaboraron con su granito de arena. “Esta temporada navideña me encantaría iluminar una organización que amo llamada Alexandria House LA, una organización sin fines de lucro que ha brindado refugio, cuidado de niños, asesoramiento y preparación laboral para cientos de mujeres sin hogar y sus hijos durante los últimos 25 años en Los Ángeles”, escribió Kim Kardashian en su cuenta de Instagram.