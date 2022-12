El increíble cambio físico de Christina Aguilera con el correr de los años

Christina Aguilera es una artista con todas las letras: tiene una voz increíble y le gusta transmitir cada una de sus etapas no solo a través de su música, sino también de su estilo en general. Esto ha provocado que desde sus inicios, allá por 1999 hasta hoy, su físico haya mutado de una manera que seguramente no te hayas dado cuenta.

Con 41 años de edad, es difícil olvidar sus primeros y angelicales pasos en el mundo del entretenimiento, aunque en el medio seguramente hay ciertos looks que has olvidado con el tiempo.

En este artículo recordaremos algunas de sus etapas más importantes, recorriendo sus más de 20 años de carrera y dejando entrever su increíble cambio físico.

Cuando Christina Aguilera irrumpió en la escena musical en 1999 con su álbum debut homónimo tenía 19 años, usaba el pelo súper rubio y sombras en colores pasteles.

Para el 2001 su cambio de look fue radical, mucho más “sucio” y rebelde, y con este llevó a cabo su participación en la banda sonora de la película Moulin Rouge y el lanzamiento de su segundo disco Stripped.

Un par de años después, volvió a sorprender a todos cuando apareció con el pelo totalmente negro. Algo que le quedaba muy bien, pero que estaba totalmente alejado del estilo que conocíamos de ella.

En el 2006, de la mano del lanzamiento del álbum Back to Basics, Christina Aguilera retomó su pelo rubio platinado junto con un estilo retro, un homenaje a la música de la década de los años 20, 30 y 40.

Con el correr del tiempo se mantuvo en el rubio, hasta el 2016 que sorprendió con un tono castaño rojizo. Ese mismo año lució muchos looks muy versátiles, los cuales fue presentando en su papel de jueza en The Voice. Cada aparición en The Voice era toda una sorpresa.

Tenemos que decir que la intérprete de "Genie in a Bottle" siempre vuelve a los rubios, pues parece que es el color con el que más cómoda se siente. De hecho, ahora lleva el pelo súper largo en platinado con pequeñas ondas.

Los años han pasado y Christina Aguilera continúa sorprendiéndonos con su apariencia, y aunque sean cambios mínimos, siempre sabe marcar la diferencia y lograr que hablen de ella.