"Dákiti" de Bad Bunny superó un récord que solo tenía "Despacito" de Luis Fonsi

Vale recordar que el récord mundial en reproducciones lo tenía "Despacito", el sencillo de Luis Fonsi, fueron 4.600 millones y que siguió sumando por la cantidad de veces que fue reproducido en directo por todos los servicios de streaming.

El éxito lo alcanzó en tan solo 6 meses después de haber sido lanzado. Sin embargo, "Dákiti" de Bad Bunny superó esos números y lo desbancó del trono.

"Lo que ha pasado con esta canción es simplemente una locura", declaraba Luis Fonsi en esos momentos. "Creo que tuve mucha suerte con hacer una letra que la gente quiere cantar y un ritmo que la gente quiere bailar", señalaba también el ex de Adamari Lopez, quien reconocía que la composición no había sido por accidente aunque su plan no era que hiciera el crossover.

Lo cierto, es que su intención era conseguir una sola cosa con "Despacito": "...poner a la gente a bailar". No obstante, todo el resultado superó sus expectativas hasta que el éxito global de la canción pasó a un récord mundial llegando al primer lugar de la cartelera de éxitos en 35 países.

Bad Bunny superó el récord de reproducciones con el hit “Dákiti”

Por el momento, "Despacito" de Luis Fonsi se llevaba toda la gloria, hasta que llegó Bad Bunny con “Dákiti” para desbancarlo. Este sencillo logró ser la canción latina más rápida en superarlo y pasó a ser un mega éxito del reguetonero. Vale recordar que lo realizó junto a Jhay Cortez.

Juntos consiguieron una importante marca en Spotify superando el billón de reproducciones en tiempo récord: en tan solo 9 meses.

Dákiti de Bad Bunny le ganó la pulseada a "Despacito" de Fonsi.

De esta manera, el artista pasó a ser el más escuchado de todas las plataformas digitales. Un dato no menor es que el video oficial en YouTube, el cual fue publicado el 29 de octubre de 2020, ya superó los 800 millones de vistas y reproducciones.

Este sencillo del artista de 28 años está incluido en el álbum El último Tour del Mundo. Dicho lanzamiento fue toda una sorpresa para sus seguidores ya que pensaban que Bad Bunny no publicaría más música.