Esta receta de brownie vegano te sorprenderá por su facilidad y su intenso y delicioso sabor

¿Por qué privarse de un postre riquísimo, que nos gusta a todos? Su sabor chocolatoso y su humedad y cobertura crujiente nos quita el aliento. Hoy te compartiremos una receta para ti, que eres vegano o te planteas un estilo de vida más saludable, en términos de alimentación: un brownie completamente delicioso, fácil de elaborar y en muy pocos pasos. ¡Pon manos a la obra!

Brownie vegano. Fuente: Nestlé Cocina

Ingredientes

Aceite 5 cucharadas

Aceite para engrasar el molde

Chocolate negro vegano 200 gr

Harina con levadura 180 gr

Cacao en polvo 3 cucharaditas colmadas

Azúcar en polvo 180 gr

Sal marina 1 pizca

Esencia de vainilla un chorrito

Leche de soja orgánica sin azúcar 230 ml

Avellanas 200 gr

Procedimiento

El primer paso para preparar un delicioso brownie vegano es comenzar precalentando el horno a 180°C y, luego de hacerlo, engrasar un molde cuadrado apto para horno, de aproximadamente 20 cm. Puedes engrasarlo con un poco de aceite. Luego, cúbrelo con papel encerado o vegetal. Brownie vegano. Fuente: Cook for Yout Life

Lo que sigue es colocar un recipiente resistente al calor sobre una cacerola de agua hirviendo, para calentar a baño María los 150 gramos de chocolate. Ten en cuenta que para que logres un perfecto baño María, debes asegurarte de que la base del recipiente no toque el agua. No debe estar en contacto directo. El fuego debe estar bajo y es necesario remover constantemente para que no se queme el chocolate.

Cuando notes que el chocolate ya se derritió, deja que se enfríe ligeramente. En paralelo, tamiza la harina y el cacao en polvo en un bol. Luego, añade la pizca de sal y el azúcar. Agrega, en una taza, un chorrito abundante de esencia de vainilla, la leche de soja, el aceite y el chocolate derretido. Mézclalos para integrarlos completamente.

Lo que sigue es verter la mezcla resultante en el molde que has preparado en el primer paso de esta receta. Acomoda esta masa de brownie vegano para que se extienda de manera uniforme. Por encima agrega avellanas cortadas al medio o nueces y, a continuación, lleva el molde al horno, que ya debe estar caliente. El tiempo de cocción es de aproximadamente 25 minutos o déjalo hasta que esté cocido por fuera, pero jugoso y blandito en el medio. ¿Cómo te darás cuenta fácilmente? Cuando al tocar la superficie, no se hunda la yema de tu dedo. Brownie vegano. Fuente: Vitónica

Una vez que retires este postre del horno, deja que se enfríe durante 5 minutos y ya puedes servirlo. Hay quienes lo sirven caliente, para acompañarlo de una deliciosa bocha de helado, o también es una buena opción esperar a que se enfríe y acompañarlo de un rico café ¡las combinaciones pueden ser muchas!

Queremos saber cómo te salió este sabroso brownie vegano. Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.