¿Cuántos hijos tiene Olivia Molina y quiénes son los padres?

Olivia Molina es una apasionada de la actuación, lo lleva en la sangre y eso se nota. Lo que nunca imaginó es que su profesión se encargaría de presentarle a su compañero y padre de sus hijos, Sergio Mur, a quien conoció mientras trabajaba en la serie española Física o química.

La química que había entre los dos traspasaba la pantalla y rápidamente eso que era innegable se hizo realidad. Comenzaron a salir en el 2011 y desde ese entonces no se han separado jamás, han formado una hermosa familia y entre sus planes está casarse en algún momento.

Olivia Molina y Sergio Mur tienen dos hijos en común. La primera en llegar a sus vidas fue Vera, en agosto de 2012, y en marzo de 2015 le dieron la bienvenida a Eric. Hasta el momento son tan solo una familia de cuatro, aunque en el pasado le inventaron a la actriz algunos rumores de embarazo.

No se sabe mucho sobre retoños, pues si bien cada tanto comparten una imagen de ellos, siempre son muy cuidadosos con su intimidad y su vida privada, sobre todo teniendo en cuenta que todavía son unos niños.

Le han preguntado a la actriz en varias ocasiones si cree que sus dos pequeños seguirán sus pasos, a lo que ella respondió: "No tengo ni idea, son muy chiquititos. No me gusta ponerle etiquetas, me gusta que crezcan libres".

También aseguró lo siguiente: "Han venido con nosotros muchas veces, les gusta, se divierten", haciendo referencia a las veces que los han acompañado a su trabajo.

Olivia Molina disfruta mucho de la vida junto a su familia.

Ella disfruta mucho de la maternidad y ver crecer a sus hijos, aunque es un trabajo difícil, sobre todo por querer que sean libres y puedan decidir sobre su vida.

Es “duro, solitario, sacrificado… pero te compensa”, confesó. Aunque, sobre todas las cosas, es la mejor etapa que le ha tocado vivir en su vida, de la cual disfruta cada instante y no lo cambia por nada en este mundo.