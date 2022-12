Como Santa Claus, Yanet García desafía los límites de Instagram y revela su figura perfecta

La Navidad ha llegado y las estrellas del mundo fanáticas de esta fiesta no dudan en mostrar sus looks para la noche especial. Entre ellas, Yanet García ha acaparado las miradas de todos los internautas con sus increíbles atuendos navideños. Desde que comenzó diciembre, la “chica del clima” se animó a compartir fotografías suyas luciendo como ‘Mama Claus’, encendiendo la red.

Pero las últimas publicaciones enloquecieron a sus 14.9 millones de seguidores de Instagram. Pues, en Nochebuena, Yanet les deseó a sus fans unas felices fiestas, mientras modelaba un sensual conjunto de Santa Claus, con una falda corta y un escote pronunciado. Por supuesto, no faltó el clásico gorro de rojo y blanco.

En seguida, el posteo de Yanet García se llenó de comentarios como los siguientes: “El SANTACLAUS MAS HERMOSO DEL MUNDO, eres un ángel”; “Feliz navidad linda”; “que mujer tan sexy y hermosa”; “That’s what I want for Christmas” (Eso es lo que quiero para Navidad); “Feliz Navidad”; “México tiene las mujeres Más bellas del plante . Totalmente sorprendido . Yanet es una bomba sexy”.

Sin embargo, ese video no fue suficiente para la modelo de una popular plataforma de contenido para adultos. Es que, a las pocas horas Yanet compartió una nueva imagen posando desde la terraza de su departamento en Nueva York, con un body completo de color rojo, bien pegado a su cuerpo. Con un cinturón a la altura de la cintura, unas botas negras de charol y el gorrito navideño cubriendo su largo cabello castaño. Esta foto también se llenó de ‘me gustas’ y de comentarios de parte de sus seguidores, alabando su belleza e increíble silueta.

YANET GARCÍA LUCE UN TRAJE DE SANTA EN NOCHEBUENA. FOTO: INSTAGRAM @IAMYANETGARCIA

Para coronar la previa de la Navidad, Yanet Garcia ha mostrado en historias de Instagram que pasa sus tardes disfrutando de las películas clásicas de esta época, como la icónica ‘Mi pobre angelito’. Asimismo, días anteriores, la presentadora de televisión había disfrutado de patinar en pistas repletas de nieve debido al clima frío de otoño-invierno en la Gran Manzana, ciudad en la que vive actualmente.

Aunque el espíritu navideño no es lo único que ha reinado en la vida de Yanet en este último mes del año, puesto que la bella mujer de 32 años también estuvo presente en el Teletón de México, con el que consiguieron muchas donaciones benéficas para brindarle a las personas con discapacidad, autismo y cáncer.