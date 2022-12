Issa Vegas enseña su exhaustiva rutina de gimnasio con un ajustado outfit deportivo

La modelo e influencer argentina, Issa Vegas puso manos a la obra y publicó diferentes rutinas por medio de Tiktok en las que enseña como tener un cuerpo saludable y en forma para llegar a cerrar el año de la manera más equilibrada posible.

Exigencia y perseverancia

Sucede que Issa Vegas es muy constante y maneja un perfecto tiempo para realizar sus ejercicios en Crossfit y como bien se califica en su biografía es "disciplinada", aquí te compartimos su exhaustivo manejo diario para que tomes nota (siempre con un profesor/profesora al lado de supervision) y logres ese cuerpo que tanto deseas.

La modelo suele postear diferentes videos... varios de ellos referidos a su concentración y pasos a seguir dentro del gimnasio cómo aquí dónde levanta una barra con una pesa en cada tostado de aproximadamente 30 kilos para tener la cola perfecta aunque en aclara que es una de las 10 variantes más difíciles, puesto que sube inhalando entre 5 y 10 segundos.

Issa cuenta con varios equipos deportivos como este de arriba en el que luce un top difuminado blanco con violeta y un pequeño culotte en el mismo tono.

Todo esfuerzo tiene su recompensa

La influencer a su vez compartió un antes y un después respecto de su cambio físico en el que deja como reflexión mantener una vida saludable y equilibrada. Bajo el challenge viral con la canción "I Can save us", la joven se animó a mostrar mas de su pasado.

Issa bajo la recopilación de varias etapas colocó en la parte inferior del video una emotiva reflexión: "No, no me lo dio dios, ni mi genética, ni mis opresiones, ni milagros, lo trabajé y lo trabajo día a día. Es un proceso lento, pero que amarás, cree en ti, yo creo", escribió.

Tiempo para la diversión

La modelo argentina cuenta con 6.5 millones de seguidores en Tiktok dónde entretiene todos los días con diversos challenges y que cosecha centenares de likes en cada una de sus publicaciones dónde presume sus curvas constantemente.

El video de la joven luciendo un conjunto clasico de microbikini en color negro cosechó más de 6.5 millones de corazoncitos y más de 10 mil comentarios en los que elogian su esbelta figura.