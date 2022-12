Preparate para ver a Tomás Otero, el hijo mayor de Florencia Peña que ya es todo un galán

Florencia Peña es una de las celebridades argentinas que no duda en mostrar su vida personal y comparte cada logro y momento con sus hijos en redes sociales. En más de una ocasión, la ex conductora de 'Flor de Equipo' compartió fotografías y videos junto a Tomás y Juan Otero, sus hijos más grandes.

Tomás Otero tiene 19 años, es el hijo más grande Florencia Peña y Mariano Otero. Desde pequeño se rodea con las cámaras y el ambiente de la farándula por sus padres, pero ha admitido en varias oportunidades que no se ve en los escenarios. Lejos de los viajes de Por el Mundo a los que su madre lo llevaba junto a Marley, cuando era un bebé, Toto se muestra como un joven adulto centrado en su futuro.

El joven estuvo en el centro del ojo publico hace un tiempo por su relación con Juanita Tinelli, la hija del conductor de ShowMatch. La pareja terminó luego de un año y medio juntos. Ahora, apartado de la prensa y en medio del aislamiento del 2020 por la pandemia de Covid-19, Tomás descubrió su nueva pasión: la pastelería.

Así es como durante este año, Toto decidió empezar su emprendimiento “Lo de Toto” con el apoyo de su familia. “Mi mamá es la ‘testeadora’ oficial. Si a ella le gusta, estamos bien” comentó en una entrevista para ¡HOLA! Argentina. En las redes sociales el pastelero amateur muestra su trabajo, desde brownies, budines y cupcakes hasta desayunos y tortas especiales según la ocasión.

El incipiente pastelero contó que empezó a involucrarse en la cocina gracias a su hermano Juan. “Mi hermano Juan (11) fue quien empezó a cocinar mucho en casa y yo me fui enganchando con las cosas dulces. Descubrí un mundo nuevo y me encantó. Después se sumó mi amigo Ulises, que me da una mano más en la organización y juntos decidimos armar el proyecto “Lo de Toto”.