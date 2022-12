Jennifer Aniston y su jugada apuesta para enamorar a una estrella

A un mes de su separación de Olivia Wilde -con quien estuvo dos años en pareja-, Harry Styles se convirtió en uno de los solteros más codiciados. Y entre los miles de "me gusta" que recibe en sus publicaciones en las redes sociales, el diario estadounidense National Enquirer descubrió a Jennifer Aniston y enseguida comenzaron los rumores de romance.

"Jennifer siempre ha babeado por Harry Styles. Es un sueño para cualquiera que tenga la suerte de salir con él", habría dicho una persona allegada a la protagonista de Friends. Y además, reveló que es fanática de la música del exOne Direction: "Tiene todas sus canciones en su lista de reproducción y ha escuchado grandes cosas sobre él a través de amigos en común".

En la misma línea, aseguró que la actriz "está haciendo todo lo posible para conseguir una cita con Harry" y que los 25 años de diferencia entre ellos no serían un inconveniente. "Ella realmente cree que harían click y se da cuenta de que no hay nada de malo en apuntar a la cima. Sus estándares son tan altos como siempre, incluso después de toda la mala suerte que ha tenido con los hombre", agregó.

Harry Styles

Meses atrás, Jennifer se animó a hablar por primera vez de su lucha por ser madre. "He pasado años protegiendo mi historia sobre mi in vitro. Soy muy protectora con estas cuestiones porque me da la sensación de que tengo poco que guardarme para mí misma. El mundo crea historias que no son ciertas, así que yo debería contar bien la verdad. Siento que estoy saliendo de mi hibernación. No tengo nada que esconder", contó la protagonista de The Morning Show en una entrevista.

Y aseguró que las especulaciones de los medios la afectaron durante todo el proceso. "Fue realmente difícil. Estaba pasando por tratamientos de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’", remarcó la actriz que actualmente tiene 53 años.

Por último, se mostró agradecida por todo lo que ha vivido y aseguró que se siente mejor que nunca. "Diría que cuando tenía entre 30 y 40 años, pasé por cosas muy difíciles, y si no fuera por pasar por eso, nunca me habría convertido en quien estaba destinada a ser", señaló. Y concluyó: "Es por eso que tengo tanta gratitud por todas esas mierdas. De lo contrario, me habría quedado atrapado siendo esta persona tan temerosa, tan nerviosa.

Me siento mejor que cuando tenía 20 o 30 años, o a mediados de los 40?.