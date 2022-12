La importante suma de dinero que recibió Jenna Ortega por su éxito 'Merlina'

Jenna Ortega protagonizó el reciente éxito "Merlina", también conocido en su idioma original como "Wednesday". A días de su estreno, la serie se posicionó como la opción más vista en la plataforma de Netflix, en varios países del mundo, por lo que la actriz ganó popularidad al rededor de todo el planeta. Recientemente un sitio especializado en celebridades dio a conocer cuál es la fortuna de la joven de 20 años.

Jenna nació el 27 de septiembre en el Valle de Coachella, en California y a su corta edad ha llegado a tener un patrimonio muy elevado, gracias a su carrera en la actuación. Desde muy pequeña, la actriz comenzó trabajando en Rake, un programa televisivo y luego pasó por varios papeles hasta llegar a la serie de Disney Channel, Stuck in the Middle, donde interpretó a Harley Diaz, desde 2016 hasta 2018. Por esta razón, su aparición allí abrió la puerta de las oportunidades, así que después participó en Jane the Virgin.

Jenna Ortega y Pen Badgley en You. Imagen de Netflix.

Luego, se animó a ir por más y tuvo su aparición en la segunda temporada de la exitosa serie You, interpretando a Ellie Alves, la vecina del protagonista. Tiempo después, se puso en la piel de la princesa Isabel en la serie Elena of Avalor. Por otro lado, la actriz también ha trabajado en diversas películas como Iron Man 3, Insidious: Chapter 2, The Little Rascals Save the Day, entre otras.

Según el sitio Celebrity Net Worth, el patrimonio de Jenna Ortega, antes de participar en 'Merlina' era de 3 millones de dólares, un número bastante interesante teniendo en cuenta que tiene 20 años. Sin duda, gracias a su último trabajo esta gran cifra debe haber aumentado de manera exponencial.

Jenna Ortega interpretando a Merlina Addams. Imagen de Netflix.

Asimismo, el portal de internet aseguró que Ortega recibió 35 mil dólares por cada episodio de la serie. Como toda la producción contó con un total de 8 capítulos, el calculo dice que sus ingresos ascendieron 280 mil dólares más, alcanzando un patrimonio de 3.280.000 dólares.