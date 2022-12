Con un bikini ajustado, Oriana Sabatini encendió la red bailando sensualmente

Oriana Sabatini es una de las influencers argentinas más importantes de los últimos años. La actriz de 26 años debutó trabajando en telenovelas juveniles, siendo ‘Aliados’ una de las más importantes en su carrera. Después de ser parte en diferentes novelas y películas de su país, la hija de Catherine Fulop se lanzó como cantante y enfocó su 100% a esa faceta.

Pero lo cierto es que la preciosa novia de Paulo Dybala destaca en las redes por su contenido de modelaje. Pues, sus casi seis millones de seguidores esperan ansiosamente sus posteos luciendo conjuntos de las firmas más importantes, o ver a la diva posar desde los sitios más paradisíacos del mundo. Así es que Oriana Sabatini recibe miles y miles de ‘me gustas’ siempre que sube una fotografía suya.

ORIANA DESLUMBRA CON UN BIKINI AJUSTADO. FOTO: INSTAGRAM @ORIANASABATINI

Esto mismo sucedió hace un par de días, cuando la intérprete de ‘Chin Chin’ compartió una serie de imágenes desde Qatar, donde su pareja, “la joyita” estuvo disputando la final del mundo junto a la Selección de Fútbol de Argentina. Con una bikini grisácea, Oriana mostró su figura perfecta y la red se paralizó. Por supuesto, empezaron a llegar cientos de mensajes alabando su belleza.

Oriana la rompe en Tik Tok

A pesar de que en Instagram, Oriana tiene una gran fama, la estrella juvenil también es todo un hit en Tik Tok. Es que, en la plataforma de videos china Sabatini se anima a subir videos bailando, causando sensación. Es más, la cantante se sumó al trend brasilero del momento, el de la canción Tubarão Te Amo de DJ LK da Escócia & Tchakabum & Mc Ryan SP. Luciendo un bikini rosa con corazones, la ahora tiktoker siguió los pasos del trend y la rompió.

En seguida, el video consiguió millones de reproducciones y al menos 500 mil me gustas. “Dormí 3 hs pero que no se note amoooooor”, escribió Oriana haciendo referencia que recién llegaba a Argentina desde Qatar, sin haber podido descansar mucho. A pesar de ello, los comentarios fueron de lo más positivos: “La novia de Dybala es realmente hermosa en este”; “Oriana me gusta tu rimelllllll!!!”; “no se si quiero ser Dybala para estar con ella o ella para estar con Dybala”; “que hermosa que era Oriana”; “Buen día! hermosa mañana, verdad?”; “QUE LINDA Y SALUDOS A PAULOOO VAMOS ARGENTINAAAAAAAAAAAA”.

La dedicatoria de Oriana a su novio en Qatar

Previamente, Sabatini había compartido un carrusel con fotos de su amor Paulo luego de ganar la copa del mundo en Qatar. Con sus palabras emocionó a todos: “No hay palabras que estén a la altura de lo que hiciste hoy, me explota el cuerpo de felicidad y amor por vos y de poder verte de cerca cumplir tu sueño y el de tantos más. Te amo con toda mi alma mi vida, no te frena nadie”.