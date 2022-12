Un nuevo escándalo envuelve a Justin Bieber con una importante marca

El cantante, Justin Bieber reapareció en su red social de Instagram debido a que la marca de indumentaria H&M comenzó a vender productos con su rostro y este salió furioso a criticar a la empresa y hasta a pedirle a los fanáticos que no gasten su plata en ello.

El descargo de Justin Bieber vía sus historias de Instagram.

"Yo no he aprobado ninguna de las colecciones de merchandising que han publicado desde H&M", respecto del anuncio previo a navidad que hizo la marca sueca y que tuvo que dar de baja luego del fuerte comunicado del cantante.

uD83DuDEA8| La colección que H&M lanzó ayer y que aparentemente no fue autorizada por Justin Bieber ha sido ELIMINADA oficialmente del sitio web. pic.twitter.com/ahX80h4u0f — Justin Bieber México (@ibeliebersmx) December 20, 2022

Pero las historias continuaron...

Muy molesto por tratar de sacar rédito con su nombre, Justin siguió con la catarata de mensajes para sus 270 millones de seguidores que están atentos en cada paso que da.

"Qué no les tomen el pelo, si estuviera en el lugar de ustedes no lo compraría. La colección que han hecho de mi es una basura y ni siquiera le he dado el visto bueno, no la compren", suplicó en cuánto al disgusto que le ha generado.

¿Habrá un retracto por parte de la marca o terminará en un proceso legal?