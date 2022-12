Profeco advirtió por dos marcas de frutas en almíbar que traen menos de lo que dicen

Según un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), algunas marcas de frutas en almíbar dicen contener una cantidad de gramos que finalmente no tienen. Puntualmente se trata de dos marcas que contienen menos producto del señalado, y del que dicta la norma, en las presentaciones de piña rebanada y mango en almíbar.

Profeco realizó el estudio de calidad, que se publicará en la Revista del Consumidor de enero, y en donde se analizaron 46 presentaciones de fruta en almíbar y deshidratada.

Según detalló el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, al medio El Universal, al menos dos presentaciones de distintas marcas contienen menos del margen que permite la normatividad.

Fruta en almíbar

Cuáles son las marcas que contienen menos fruta que la señalada en el envase

Del Monte, piña rebanada en almíbar, contiene 3.4% menos de lo que dice la etiqueta.

La Costeña, mango en almíbar, con 19.9% menos de masa drenada, es decir, menos de mango del que debe contener como lo dice la etiqueta.

Según explicó el representante de Profeco, se inició un procedimiento administrativo, en el cúal las marcas deberán retirar el producto del mercado.

"Se le informó al productor de lo que encontramos y tienen la opción de retirarlo... si ellos no retiran... lo retiramos nosotros, pero nosotros no podemos distinguir entre lotes que cumplen y los que no, los buenos y los que no", detalló Ricardo Sheffield.