Los remedios caseros definitivos para eliminar las garrapatas en los perros

Si prefieres huir de aquellas soluciones antiparasitarias cargadas de productos químicos para combatir las garrapatas en tu perro, o tu nuevo compañero es un cachorro que todavía no tiene edad para poder aplicarle productos más agresivos, los remedios naturales que te mostramos pueden serte de gran ayuda.

En este artículo te proporcionamos los remedios caseros para quitar las garrapatas en perros más efectivos, elaborados a base de productos 100 % naturales y nada nocivos para los canes. Sin embargo, para evitar la aparición de reacciones alérgicas a alguno de ellos, siempre recomendamos acudir al veterinario para que sea él quien examine al perro y estipule cuál es le mejor remedio para él. Sigue leyendo y descubre cómo eliminar las garrapatas en tu perro mediante remedios naturales que podrás preparar en casa.

Remedios caseros para eliminar las garrapatas en los perros

Los remedios caseros más efectivos son aquellos que repelen a las garrapatas sin perjudicar la salud del perro. Por ello, recomendamos huir de aquellos productos que ponen en peligro la vida del animal, como los insecticidas para garrapatas diseñados para eliminarlas del hogar. Estos productos solo pueden aplicarse en muebles, suelos u objetos, no sobre los canes.

1. Manzanilla, tu mejor aliada contra las garrapatas en perros

Uno de los remedios naturales para eliminar garrapatas en perros más eficaces es, sin duda, la manzanilla. Para hacer uso de él simplemente debes preparar una infusión de manzanilla natural, dejar que se entibie para no quemar la piel de animal y coger un algodón. Si no dispones de algodón en ese momento también puedes recurrir a un paño limpio. Sumerge el algodón en la manzanilla, escúrrelo bien y frota toda la piel de tu perro con él, con suavidad y haciendo especial hincapié en la zona afectada por la picadura. La manzanilla debería actuar como repelente y, por tanto, las garrapatas deberían huir de inmediato del cuerpo de tu can.

2. Cítricos, repelentes naturales para las garrapatas de tu perro

Las frutas cítricas producen un elevado rechazo en las garrapatas, por lo que son un remedio para eliminarlas perfecto. Para ello, tendrás que fabricar un repelente casero, por lo que necesitarás conseguir un pulverizador. Entre todos los cítricos, el que produce un mayor efecto en estos parásitos es el limón, pero también puedes utilizar naranja, pomelo o lima.

Para preparar este remedio natural contra las garrapatas tendrás que poner a hervir dos tazas de agua. Cuando alcance el punto de ebullición, incorpora dos limones cortados por la mitad y baja el fuego al mínimo cuando vuelva a hervir. Deja la mezcla a fuego lento durante una hora para que se infusione y se potencie el efecto repelente. Pasado este tiempo, retira el cazo del fuego, deja que la mezcla se enfríe, quita los limones e introduce el líquido en el pulverizador. Aplica este remedio casero contra las garrapatas sobre el cuerpo de tu perro prestando atención a no introducirlo en los ojos.

¡Ojo! Mientras el remedio casero de cítricos está haciendo efecto, deberás vigilar que tu perro no se lama, puesto que estas frutas sí podrían producir problemas gastrointestinales en el can si las ingiere.

Este repelente casero también es muy útil para desinfectar aquellas zonas del hogar con garrapatas y evitar que vuelvan a aparecer.

3. Aceites naturales para quitar garrapatas en perros

Existe una serie de aceites naturales altamente efectivos para la eliminar las garrapatas en los perros. Como comentamos en el apartado anterior que los cítricos son unos repelentes naturales, el aceite de limón forma parte de esta lista de remedios caseros. Sin embargo, no es el único, y es que el aceite de almendras, el aceite de neem, el aceite de ricino, el aceite de canela y el aceite de lavanda también están recomendados para elaborar un buen veneno casero para garrapatas sin poner en riesgo la vida del perro. A continuación, mostramos soluciones caseras con estos productos:

Limón, canela, ricino y sésamo

Coge un recipiente y mezcla en él a partes iguales aceite de limón, de canela, de ricino y de sésamo. En caso de querer utilizar aceites esenciales en lugar de naturales, es imprescindible que los diluyas en un litro de agua purificada y añadas solo unas gotas de cada aceite. Humedece un paño limpio en la mezcla y aplica el remedio natural sobre la piel de tu perro con mucho cuidado. Puesto que el ricino en sí es una planta que puede resultar muy venenosa para nuestros peludos compañeros, deberás vigilarle para evitar que se lama cuando le hayas aplicado el remedio.

Lavanda, limón, cedro, albahaca y manzanilla

Mezcla los aceites naturales de lavanda, limón, cedro y albahaca con una infusión de manzanilla para potenciar el efecto antiparasitario del remedio casero. Si lo prefieres, puedes sustituir la manzanilla por poleo menta. En caso de usar aceites esenciales tendrás que hacer lo mismo que en el remedio anterior, diluir dos gotas de cada aceite en un litro de agua purificada. Aplica la solución casera sobre la piel del animal humedeciendo un paño limpio en ella.

Almendras y vitamina E

Coge un recipiente y mezcla 20 ml de aceite de almendras con una cápsula de vitamina E. Este remedio casero es ideal para aquellos perros que concentran las garrapatas en la zona de las orejas o solo han sido picados por una. Para aplicarlo, pasa la solución a un frasco gotero, deja caer algunas gotas y masajea suavemente las orejas del animal. Debes tener mucho cuidado y evitar que la solución entre en el canal auditivo del perro, solo debes aplicarla en la parte externa. Además de ahuyentar a las garrapatas de tu perro, este remedio natural de almendras previene que se hospeden en su cuerpo, por lo que puedes prepararlo y aplicarlo para evitar que se infeste.

Por otro lado, este es un remedio casero para las garrapatas en perros cachorros ideal, de manera que puedes usarlo vigilando que no lama las zonas con la solución aplicada.