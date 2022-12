Con un body negro, África Zavala luce su figura perfecta y sube la temperatura

Celebridades y modelos hay por doquier, pero pocas logran ganarse el cariño de su público y seguir brillando después de sus trabajos profesionales. Una de las estrellas que ha conseguido esto es, sin duda alguna, África Zavala, la intérprete mexicana que formó parte del elenco de varias telenovelas y películas de su país natal.

Lo cierto es que, desde que se anunció su participación en la octava temporada de ‘El Señor de los Cielos’, África Zavala volvió a causar sensación y mucha expectativa entre sus fanáticos y los seguidores de dicha telenovela. Falta poco para ver a la actriz de 37 años brillar en el papel de Mecha, una mujer cercana al protagonista, en la nueva entrega. Pues, la serie de drama criminal llegaría a la pantalla chica el 17 de enero del 2023. ¡En menos de un mes!

Por el momento, hay algunos adelantos de cómo se verá Zavala en este nuevo papel, por lo que sus seguidores siguen al pendiente en caso de encontrarse con otra novedad. La propia artista ha hecho uso de su cuenta oficial de Instagram para mostrar pequeños clips desde el set de grabación. En cada uno de ellos, África luce un vestido ajustado a su figura perfecta, caminando con suma seguridad y sensualidad, algo que volvió locos a sus fans.

Eso no es todo. África Ivonne Lechuga Zavala, por su nombre completo, le ha agarrado el gusto a subir fotografías suyas modelando en Instagram, ya que causa furor en la red con cada posteo. A pesar de no develar más misterios sobre su papel en 'El Señor de los Cielos', la bella morena mantiene a sus 2.2 millones de seguidores encantados con sus imágenes diarias.

ÁFRICA ZAVALA ENCANDILA A SUS FANÁTICOS CON UN OUTFIT DE LUJO. FOTO: INSTAGRAM @AFRI_ZAVALA

En su más reciente publicación, África Zavala figura caminando por un encantador pasillo, que tiene una fuente decorativa de fondo, y ella destaca sobre toda la escena con su cabello negro y largo, y con un atuendo que resaltó sus bellas curvas. Pues, la actriz lució un vestido corto negro, con algunos detalles en el estampado, y ajustado a la cintura con un cinturón del mismo color. Así, una vez más, Zavala se llenó de elogios y de ‘me gustas’.

Hasta el momento, la imagen cuenta con 20 mil ‘likes’ y un sinfín de comentarios como los siguientes: “Que hot”; “Enamorado de ti”; “I think am in love with you”; “Espectacular!!!!!!!!”; “Perfección”; “Mujer tan Bella hermosa buena actriz”; “Diosaaaa”.