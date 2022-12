Antonio Banderas y su nuevo proyecto que emociona a sus fanáticos

El actor español Antonio Banderas vuelve a ponerse el traje, la espada y el sombrero del Gato con Botas para darle voz y una última oportunidad al felino más famoso de Hollywood: ha vivido intensamente ocho vidas como héroe y ya solo le queda una en su nueva aventura animada, "El Gato con Botas: el último deseo".



En esta entrega, el gato "tiene que tener mucho cuidado con lo que se hace, porque ya es como los seres humanos", así que, explica Banderas en una entrevista con EFE, decide retirarse: "Antes podía ser un héroe, pero ahora ya no".

"El Gato con Botas: el último deseo".

"Este gato ha vivido por encima de sus posibilidades, porque tiene un don que los seres humanos no tienen y es que, en el caso de América, tiene nueve vidas, no siete, como pasa en España, y de pronto se da cuenta de que le queda una", apunta el actor.



"Entierra sus botas, su espada y se dedica simplemente a 'surfear' la vida de cualquier manera; se deja crecer la barba y entra en una especie de depresión hasta que se entera de que hay una manera de recuperar sus vidas: pero lo que pasa es que lo que le depara el futuro no es lo que él pide, sino algo mejor".



El artista español, nacido en 1960, también ha pedido un deseo a 2023, aunque no está seguro de que el futuro le haga caso: "Me gustaría que todos abandonáramos un poco el 'yo' y nos centráramos un poquito más en el 'nosotros'".



"No nos escuchamos, estamos encerrados cada uno en nuestra parcela y nos hemos puesto una coraza alrededor, y yo tengo razón y tú no la tienes, y ya está. Y así nos va...", se lamenta el actor, sin forzar la voz, casi en un susurro, protegiéndose la garganta para las tres horas de actuación que le esperan en Madrid, donde interpreta por unos días su éxito "Company".