Además del fútbol, este es el deporte que practica el Dibu Martínez para mantenerse en forma

¿Sabías que el Dibu Martinez hace Pilates? La estrella del Mundial de Qatar que viene cosechando elogios por su gran desempeño, ha puesto en agenda temas necesarios para reflexionar. En más de una oportunidad hizo referencia a las conversaciones y sesiones que tiene con su psicólogo, antes y después de los partidos, y las prácticas complementarias que realiza, como yoga y pilates.

En esta nota nos detendremos para hablar sobre Pilates, y nos contactamos con Ariadna Achaval, instructora y amante de esta práctica que ya lleva más de 100 años de antigüedad.

EL DIBU MARTÍNEZ PRACTICA PILATES. FOTO: @DEPORTESALTACOK

“El Pilates es un sistema de entrenamiento físico que trabaja el cuerpo de forma integral, activando todas las cadenas musculares en sinergia. Es postural porque está creado y pensado para mejorar todas las posturas y posibilidades de movimiento del ser humano, así como las transiciones entre una y otra posición. Es funcional porque apunta a la funcionalidad de cada gesto, a que cada músculo, articulación y tendón actúe conforme a su función en los movimientos cotidianos buscando la mayor eficiencia con el menor esfuerzo. Es terapéutico porque, por lo dicho anteriormente, reduce dolores y lesiones por vicios posturales, sedentarismo y disbalances corporales, nos devuelve la movilidad, la fuerza, la flexibilidad y la estabilidad que perdimos en algún momento de este ritmo de vida loco que llevamos. Y además tiene un foco respiratorio que produce grandes beneficios inclusive a nivel visceral”, define Ari

A esta disciplina la creó Joseph Pilates, quien era boxeador, gimnasta, acróbata de circo, físicoculturista, hace más de 100 años. Comenzó desde su intuición, su propia experiencia y desde su propia práctica personal. Empezó a desarrollar esta práctica para acompañar a los demás y empezó a ver cómo funcionaba. Primero a partir de movimientos solo con el propio cuerpo que es lo que conocemos como la práctica en el Matt y cuando vio que había algunas personas que no podían resolver ciertos ejercicios, por sí mismos empezó a diseñar los aparatos. Entonces a una persona que no podía hacer una extensión de columna por completo, se le ocurrió crear el corrector espinal para ayudarlo, asistirlo y acompañarlo a que la columna se movilice y llegue a lugares que no podía llegar por sí misma.