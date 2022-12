Tarta de queso: todos los secretos para que te quede riquísima como en La Viña

La tarta de queso del restaurante La Viña es el postre clásico de clásicos y hace 28 años deleita a los comensales que lo eligen a diario. Por eso, hoy desde MDZ te acercamos la receta para que puedas disfrutar de esta tarta riquísima en la comodidad de tu hogar. El sabor es muy similar y te sorprenderá ¡te lo prometemos! Toma apunte de los ingredientes que necesitas y ve qué sencillo es el procedimiento. Manos a la obra.

Tarta de queso como la de La Viña. Fuente: ABC Sevilla

Ingredientes

1 kg de queso crema tipo Philadelphia

5 huevos grandes

300 gr de azúcar

500 ml de nata para montar

15 gramos o una cucharada de almidón de maíz

1 pizca de sal

Rinde para 10 a 12 personas.

Procedimiento

Lo primero que debes hacer para preparar una deliciosa tarta de queso La Viña es comenzar forrando un molde redondo de 24 cm de diámetro. Un buen tip para que el papel de horno sea más sencillo de utilizar y manipular es humedecerlo con un poco de agua ¡solo un poco! Puedes utilizar dos papeles intercalados y arrugarlos, así lograrás el aspecto rústico característico de esta tarta. Tarta de queso como la de La Viña. Fuente: Tarta De Queso Al Horno

Lo que sigue es precalentar el horno a 180° C con calor arriba y abajo. Mientras tanto, rompe los huevos y resérvalos. Comienza a batir el resto de los ingredientes sin la nata, puedes hacerlo con batidor de mano o con batidora eléctrica, con esta última lograrás una textura más cremosa.

Mientras no dejas de batir, añade la nata poco a poco y luego el azúcar. Luego, incorpora los huevos de uno en uno, debes notar que se integran correctamente a la mezcla. Por último, agrega el almidón de maíz y bate hasta que todo quede bien integrado. Una vez que lo tengas, pasa la mezcla al molde forrado con papel para horno.

Lo que debes hacer ahora es hornear aproximadamente 55 minutos esta tarta en el centro del horno, con calor arriba y abajo. Si quieres que no quede tan sólida, puedes hornearla unos 5 a 10 minutos menos. Te recomendamos que, a partir de los 30 minutos de cocción, chequees para que no se queme. Si notas que se dora demasiado, cubre la superficie con papel aluminio.

Verás que en un momento la tarta crecerá mucho, no te asustes porque luego bajará y quedará aproximadamente de la misma altura que cuando la llevaste al molde. Volviendo a la cocción, cuando la tarta esté cuajada, abre un poco la puerta del horno y deja que se enfríe por 15 minutos con el horno apagado. Con esto lograrás que no se agriete. Te darás cuenta de que estará cocida cuando apoyar la yema del dedo, la superficie no ceda.

Luego de esos minutos de reposo, sácala del horno y deja que se enfríe a temperatura ambiente. Notarás que estará temblorosa, no te preocupes, ¡está hecha! A medida que se enfríe, tomará una consistencia más sólida. Una vez fría, cúbrela totalmente con papel aluminio o film y deja que repose un día en el refri. Cuando más tiempo la dejes, los sabores se asentarán y la notarás más cremosa.

Al día siguiente saca la tarta del refri unos 20 minutos antes de servirla y desmóldala si quieres. ¡Y ya estará lista! Puedes acompañarla de un dulce exquisito de cajeta, te compartimos nuestro paso a paso sencillo: Dulce de cajeta delicioso, fácil y rendidor ¡sorprende con esta receta imperdible! Tarta de queso como la de La Viña con dulce de cajeta. Fuente: Cuchillito y Tenedor

Queremos saber cómo te salió esta tarta de queso La Viña. Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.