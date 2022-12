Las mujeres de Marco Antonio Solís acaparan todas las miradas

La modelo Cristy Salas, mujer de Marco Antonio Solís y Marla Solís, hija menor del cantante suelen utilizar Instagram para publicar diferentes contenidos referidos a moda, eventos, vida familiar y en el que también interviene la reciente cumpleañera mayor del clan, Alison Solís. Un dream también de mujeres que atrapan con solo notar su presencia cautivadora.

Fuente: Imagen @cristy_solis

Aquí se la ve luciendo un mono largo con un escote pronunciado y argollas plateadas, con un estampado en celeste y blanco con cuadrados y de accesorios una pequeña vincha.

El acompañamiento entre dos

Aquí se las puede ver a Marla Solis, quién estuvo de invitada en Premios Monitor Latino acompañada por su madre ambas luciendo diseños super mega escotados y aptos para la ocasión.

Por un lado la artista independiente lució un vestido de color celeste con piedras y una mangas fruncidas y su cabellera con un pelo semi recogido, mientras que su madre sonriendo a cámara deja ver un vestido negro escotado y con un pequeño accesorio en el cuello de color plateado.

Una familia unida

Ha diferencia de otras, Los Solís siempre van a todos lados de forma unida demostrando que son un verdadero clan hiper fuerte, también ha pasado que todos estuvieron acompañado a Marco Antonio Solis en los Grammys llevados a cabo en Las Vegas, alli sus mujeres impactaron con imponentes looks en la red carpet.

Sin dudas los escotes son un clásico para las mujeres del músico, puesto que siempre lo utilizan y aquí se puede ver ver un carrousel que posteo Cristy Salas con sus hijas y marido en el que presume como varios medios destacaron los outfits que usaron las tres, pero ello no es todo sino que le dedicó a su esposo una emotiva descripción, quién ganó el reconocimiento a 'Mejor persona del año'.

"Siempre recordaré la magia de este dia con una gran sonrisa porque se lo que representa para ti este presente, los años de trabajo, dedicación, entrega, disciplina y sacrificios que costo llegar hasta aquí", comenzó halagando su mujer.

"Solo existe el aquí y el ahora y no hay nada más importante que este momento nutro mi alma con tus versos, con tus melodías ese don que Dios puso en tu corazón y que y con compartes con innumerables almas. Soy testigo de tus pasos desde el bendecido lugar que me da el ir a tu lado tomada de la mano y desde ese sitio quiero decirte que admiro el hombre que eres, el artista en que te has convertido y la leyenda que ya escribiste", rezaba la dedicatoria pública.

"Desde de esa barba y esa larga cabellera existe un corazón enorme que solo a cultivado lo que se cosechó: el amor, la lealtad, y el respeto de tus compañeros en la industria, tus fans, amigos y familiares, te amo", cerró.

La tierna postal

Ahora la familia se encuentra de festejo en un paradisíaco destino y claro que no ha faltado la foto para publicar en Instagram y en que le han deseado los mayores éxitos a Alison.