No podrás creer el radical cambio de Fer Moreno, la ex participante de Acapulco Shore

La tiktoker e influencer mexicana, Fer Moreno, popularmente conocida como Fershy, tuvo su paso por la séptima temporada de Acapulco Shore y seguido de ello decidió dedicarse a su red social de Instagram dónde sube fotografías subidas de tono, en el que invita a sus seguidores a que la sigan en la plataforma para adultos de mayor popularidad.

Aquí se la ve a orilla del mar en una pose de costado, sin ropa en posición perrito, dejando al descubierto su cabellera rubia y una descripción en la que reza: "Take me back, solo por hoy 50% off en mi página de fans", aclaró en cuánto a los descuentos que generan varías celebrities para 'economizar' los paquetes de contenidos.

Y también luciendo un conjunto mega hot...

Super atrevida mientras posa se la puede ver a Fer Moreno presumiendo su conjunto de lencería color fuscia, mientras que de fondo se ve la ciudad de México, de la que ella es oriunda.

¿Cómo se hizo conocida?

Fer Moreno nació el 5 de octubre de 1997 y desde chica se ha destacado en el rubro del modelaje. Su salto a la fama se dio en el 2019 cuándo tuvo la oportunidad de ser una de las participantes del reality de destreza y polémico, Acapulco Shore transmitido por MTV.

El después

Actualmente, la modelo de 24 años está abocada a las redes sociales dónde sube looks, poses y también contenido de humor que réplica de Tiktok.