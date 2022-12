No creerás el drástico cambio de look que se hizo Kim Kardashian

Kim Kardashian es considerada un icono de la moda, pues la mayoría de las prendas que utiliza se ponen de moda en un abrir y cerrar de ojos. Sus apariciones en público, siempre están marcadas por un estilismo egocéntrico y exótico, ya sea por sus prendas de ropa, sus zapatos o su peinado. Recientemente, la empresaria sorprendió con un cambio de look.

Kim Kardashian con su color de cabello natural. Imagen de archivo.

En la primera mitad de 2022, la estrella de 'Keeping Out with the Kardashians' apareció en la alfombra roja del Met Gala, con el vestido que usó Marilyn Monroe y con el cabello platinado, por lo que causó gran sorpresa, pues pasó del negro azabache a un tono casi blanco. Sin embargo, hace unos días atrás decidió cambiar su pelo una vez más.

Kim Kardashian en la Met Gala. Imagen de archivo.

Kardashian no deja de sorprender, así que esta vez eligió pintar su cabello con tonos miel, un color bastante diferente a todos los que ha llevado a lo largo de los años. La empresaria utilizó su cuenta de Instagram para preguntar a sus más de 336 millones de seguidores el veredicto final de su nuevo look y escribió: "¿Opiniones sobre Honey? ¿Debería teñirme el pelo platino otra vez o oscuro?"

Kim Kardashian estrenando su nuevo color de cabello 'Honey'. Imagen de Instagram.

Kim posteó varias fotografías para que los usuarios de la red puedan apreciar bien el nuevo color de cabello. En esta ocasión, la modelo se ubicó a medio camino entre lo claro y lo oscuro, pues es una especie de rubio castaño con iluminaciones de color miel o 'Honey', como dice la diva.

Gracias a la exótica belleza de Kim, todos los colores de pelo la favorecen, sin embargo no parece estar tan segura de su último cambio de look. Por esto preguntó a sus seguidores que opinan al respecto. Por su lado, Kris Jenner, su madre, escribió en la publicación "Oscuro por favor", por lo que deja más que claro que prefiere que su hija vuelva a su cabello natural. Sin embargo, las opiniones acerca del cabello de la empresaria son diversas, así que en unos días veremos qué decisión toma.