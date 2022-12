Las contundentes declaraciones del padre de Britney Spears

A fines de 2021, Britney Spears por fin pudo liberarse de la tutela que mantuvo su padre, James Spears, por más de 13 años. Es por esto que durante todo este año, la cantante estadounidense habló del sufrimiento que atravesó en el pasado. En reiteradas ocasiones utilizó su cuenta de Instagram y su Twitter para apuntar contra su progenitor. Recientemente, el hombre salió a hablar por primera vez y concedió una entrevista a Daily Mail.

Familia Spears, imagen de El País.

El movimiento #FreeBritney, encausado por millones de fans de la estrella del pop y por celebridades como Madona, Miley Cyrus y Paris Hilton se hizo escuchar en muchas oportunidades. Muchos fanáticos de la cantante acusaron al padre de Britney de ejercer un supuesto control total de la vida de su hija, retenerla en un centro de salud mental en contra de su voluntad, así como también de pinchar su teléfono, entre otras cosas.

Un año después de que el juez dictara la sentencia por la cual Britney fue liberada de la tutela de su padre, este por fin decidió hacer declaraciones en público con un reconocido periódico británico. James se defendió de los ataques de su hija y reveló que sin él Britney no estaría viva a esta altura de su vida. Asimismo, aseguró que a pesar de que hizo cosas difíciles, todas las decisiones que tomó fueron por el bien de su familia. Por otro lado también habló sobre sus nietos, los hijos de la cantante y si distante relación.

Britney Spears y sus padres. Imagen de BBC.

“No todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. Ha sido un infierno, pero quiero a mi hija con toda mi alma. ¿Dónde estaría Britney ahora sin esa tutela? No sé si estaría viva. No lo sé. Para protegerla, y también para proteger a sus niños, la tutela fue una gran herramienta. Sin ella, no creo que hubiera recuperado a los pequeños”, reveló James Spears al medio.

En varias ocasiones Britney ha contado que su padre tuvo problemas con el alcohol y cuando discutía con su madre, supuestamente tenía un comportamiento "abusivo", sobre todo con uno de sus hijos, Bryan. En YouTube la artista comentó que James siempre controló todo lo que hacía y su vida, pero en 2007, cuando se divorció de Kevin Federline, su expareja, el comportamiento controlador aumentó cada vez más, hasta llegar a desembarcar en la tutela.