Desde la playa, Ivana Nadal se muestra sexy con su microbikini

La modelo e influencer, Ivana Nadal dio vuelta la página y de Argentina viajó rumbo a México para cambiar de raíz su vida y volver a comenzar y así es cómo comparte sus días a pura libertad y frente a la playa dejando que sus seguidores de Instagram puedan espiar qué hace.

En un total de tres posteos consecutivos, Ivana dejó a la vista su imponente figura además de mostrar el conjunto triangular clásico de color negro, anteojos violetas y exhibiendo cada uno de sus tatuajes mientras que aparece de rodillas en una reposera premium a pasitos del nivel del mar.

Días anteriores también había apostado al mismo estilo de microbikini pero de color verde, ante todo siempre hay que tener varias opciones en la valija y que nunca fallan.

Aquí en una de las playas de Tulum se la puede observar con otro par de anteojos de color anaranjados y que contrastan muy bien con el verde.

El festejo que no se quiso perder

Tras el tercer triunfo de Argentina en la Copa Del Mundo, la modelo se reunió con una amiga en su casa para celebrar la victoria y así fue cómo compartió su alegría al igual que tantos otros ciudadanos de diferentes nacionalidades.

Fuente: Imagen / Reel de Instagram @ivinadal.

El abrazo de Ivana con su amiga

Si bien el partido anterior contra Holanda no lo pudo ver, en esta oportunidad Ivana pudo disfrutar con su compañera viendo el partido desde el cuarto y alentando hasta el final y que ha decidido compartir una descripción a puro aliento: "Juro que creí que podía quedarme al margen para no dejarme influenciar por algo que obviamente, no puedo controlar", comenzó diciendo.

"Lo que no pude controlar es la pasión que me despierta este deporte. Más allá del mundial en sí, que locura la unión de tantas almas latiendo por lo mismo. Qué hermoso sería olvidar más seguido nuestras diferencias y unirnos, abrazarnos y festejar. Gracias a Dios por esta maravillosa experiencia. Ser humana", reflexionó en el cierre y conectándose con su lado más religioso.