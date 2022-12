Así fue el recorrido de Ricardo Peralta para ganar MasterChef Celebrity 2022

“¡Gané, soy la nueva MasterChef! ¿Me van a dar trabajo en Venga la Alegría?”, fueron las primeras palabras que manifestó el influencer Ricardo Peralta luego de que se anunciara que había sido el ganador de la edición 2022 del programa MasterChef Celebrity. Hacemos un recorrido de cómo fue su participación hasta recibir el trofeo.

Primero, vale destacar que el youtuber Ricardo Peralta, además de recibir un trofeo en MasterChef Celebrity 2022, se fue a su casa con el premio en efectivo de un millón de pesos. En el momento de semejante honor recibió muchos abrazos por parte de varios de sus compañeros del reality y familiares.

“¡Es muy difícil ser chef, pero es más difícil ser una loba!”, gritó quien también es actor. Sin dejar de expresar su emoción por haber ganado el primer lugar en este programa gastronómico, afirmó que este show de TV Azteca le cambió la vida.

Asimismo, confesó que lo sanó y por ello está eternamente agradecido. En medio de tanta emoción además dijo que participar lo ayudó a conectar con su hermano, quien falleció y también era chef. Esa, sin duda, había sido la primera razón por la cual se animó a participar de este concurso.

Ricardo Peralta y un exitoso camino en MasterChef Celebrity 2022

A lo largo de los 18 episodios que duró este programa culinario, Ricardo Peralta demostró un gran crecimiento en la cocina. Y en cada una de sus participaciones demostró que su punto fuerte eran los postres.

Asimismo, en todo su recorrido se evidenció que tenía el talento suficiente para poder subir al balcón y ser el ganador absoluto. Vale destacar que él fue uno de los cuatro famosos que ganaron un lugar en la final, junto a Lorena Herrera, Arturo López Gavito y Alejandra Ávalos.

Durante todo el programa no paró de sorprender y eso fue en gran parte lo que lo ayudó a llegar a la final. A través de las redes sociales, el influencer reforzaba su participación compartiendo todo lo que sabía y cómo se preparaba para cada emisión.

Ricardo Peralta cuando ingresó a MasterChef Celebrity 2022.

Para ganar, la entrada que cocinó, según los tres jueces, fue un plato que tuvo un equilibrio, una sutileza y una simpleza que rayó en la perfección:

“Pero lo simple también puede ser complicado, porque con menos elementos hacer que sea perfecto es más difícil”. Hizo un platillo titulado “Ceviche Cachanilla” que tiene atún, aceite de ajonjolí y salsa de soya, en honor a Mexicali. ¡Dejó a todos sin aliento!

“El menú que les tengo preparado esta noche es un viaje por un estado que a mí me encanta y que me ha recibido siempre con los brazos muy abiertos y es Baja California”, declaró el influencer donde tuvo su primer sold out, el cual, sin duda, nunca olvidará.