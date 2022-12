Quentin Tarantino contó que reconocido actor estuvo a punto de estar en Bastardos sin Gloria

Bastardos sin Gloria es una de las grandes películas del cine mundial. Quentin Tarantino, como nos tiene acostumbrados, fue el director de esta mítica película, que tiene a Brad Pitt como actor principal. Ya a unos buenos años de su estreno, el director reconoció qué actor se quedó en las puertas de un importante personaje.

Tarantino estuvo hablando en el podcast Club Random, y manifestó que él pensó siempre en Adam Sandler para interpretar a el Oso Judío: "Escribí el Oso Judío para Adam Sandler. Cuando estaba haciendo 'Little Nicky', me decía: "Oh hombre, ¿puedo golpear a los nazis con un bate? ¡Maldito guión! ¡Es jodidamente increíble! ¡No puedo esperar! Será como decirles a todos los judíos: ‘Voy a interpretar a este jodido tipo que golpea a los nazis con un jodido bate’".

Adam Sandler.

Bastardos sin Gloria se estrenó en el 2009. Si bien todos relacionamos a Adam Sandler a la comedia, en estos últimos años no ha estado demostrando que está para otros papeles. ¿Te imaginas cómo se hubiera desarrollado la carrera de Sandler si aparecía en Bastardos sin Gloria?