Marianela Mirra, la ex Gran Hermano que sigue jugando desde afuera

La influencer y ex participante de Gran Hermano 2007, Marianela Mirra, no está muy de acuerdo con ciertos personajes dentro del reality como es con el caso de Constanza, la correntina apodada Coty a quién la vio como una verdadera traicionera en el juego y no dudo en dejarlo claro en su Instagram, con una catarata de historias.

Fuente: Imagen @marianelamirra_ok

mirada crítica sobre el juego.

Sucede que Coti decidió jugar a hacerle la espontánea a dos de sus amigas dentro del reality y ello varios lo vieron como un 'juego sucio", una de ellas fue Marianella Mirra quién no dudó en criticar dicha actitud: "Mi opinión con toda humildad, me gusta Coti, me hace reír y es diabólica pero se apuró en hacer la jugada tan fuerte como esta, estas jugadas son las que te instalan en la final o te sacan. Y el juego mis queridos... vuelve a empezar", cerró respecto de que se incorporaron de momento dos jugadores más.

Algo parecido sucedió cuando ella estaba en el reality y puso sobre la mesa la misma carta, al estar jugando uno de sus amigos.... pues en Gran Hermano todo puede pasar.

En aquel momento unos fanáticos se acercaron hacia la puerta de la casa más famosa para gritarle a Diego Leonardi (otro de los concursantes): "Marianela es una traidora".

Es muy típico y característico que la gente vaya a tratar de comunicarse con los participantes para que estos se enteren de información de la cuál no pueden acceder por reglas del reality, de hecho ha pasado en todas las temporadas y ello puede dejar bien o mal parado a quién realiza algún tipo de jugada.

Un tiempo para cuidarse

Marianella además de ser fiel seguidora del reality también aprovecha sus tiempos para pasar por el gimnasio y así es cómo lo comparte en sus redes.

Aquí se la ve entrenando en el gimnasio cómodamente con una remera musculosa negra y un short, mientras que se saca una foto en modo selfie para presumir su cuerpo trabajado e incentivar a sus más de 98 mil followers.