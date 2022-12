El sorprendente cambio físico del guapo actor de CSI, Gary Dourdan

Después de dejar su papel en CSI, lo que más ha llamado la atención ha sido el increíble cambio físico que tuvo el actor Gary Dourdan. Aunque fue más conocido por su papel, durante los últimos años ha trabajado mucho más de lo que nadie se imagina, y ahora algo ha sorprendido a todos.

Desde la primera temporada de CSI los espectadores conocieron al actor Gary Dourdan interpretando a Warrick Brown, uno de los primeros detectives de la serie en la ciudad de Las Vegas. Sin embargo, muchos fans se sintieron dolidos con los productores a causa de esta rotunda decisión.

Así se veía el guapo actor de CSI, Gary Dourdan.

Habiendo pasado 14 años desde su última aparición, la vida del actor ha cambiado considerablemente y hoy es uno de los integrantes del elenco que más controversia ha generado por diferentes problemas, como también por el sorprendente cambio físico que tuvo.

Vale recordar que fue desvinculado del famoso programa tras ser arrestado por posesión de drogas, aunque también se dijo que el motivo de su salida de la exitosa ficción se debió a problemas de contrato y números de salario.

Después de trabajar en esta producción volvió a su gran amor, la música, pasando a un segundo plano su vida como intérprete.

¿Más guapo? El sorprendente cambio físico

Recientemente, lo que más ha llamado la atención fue que Gary Dourdan se mostró muy cambiado en sus redes con Ice-T de Law & Order SVU. El guapo artista de CSI despegó su carrera a los 34 años gracias a dicha ficción y ahora, en su nuevo presente, no para de compartir a través de sus perfiles sociales sus nuevos trabajos y su vida cotidiana.

Gary Dourdan actualmente: renovado, más maduro y lleno de ambiciones.

Mientras muchos de sus seguidores se han emocionado por los trabajos que ha estado realizando, otros se sorprendieron con la manera de lucir que tiene hoy a diferencia de cuando interpretó a Warrick Brown en la serie policial. Al parecer, muchos aseguran que ahora, a sus 56 años, se ve muchos más guapo que antes.

Y si bien tuvo varias participaciones en producciones televisivas como Being Mary Jane, The Last O. G., y en la película Redemption Day, donde interpretó a uno de los personajes principales, no pudo volver a tener la misma popularidad que logró en aquel entonces con CSI.