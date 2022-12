El sorprendente antes y después de la actriz Emma Corrin, quien interpretó a Lady Di en The Crown

Emma Corrin cautivó al público de The Crown con su personificación de Lady Di en la temporada 4. Y es que realmente fue sorprendente ya que supo hacer una interpretación tan exacta que le valió muchos premios y reconocimientos.

Transformando este papel en la gran oportunidad de su carrera, se estableció como uno de los talentos jóvenes de la actualidad, donde nos acostumbramos a verla con el cabello dorado y un look muy femenino, algo totalmente alejado a cómo luce hoy en día.

Hacen unas semanas atrás sorprendió a todos cuando asistió al estreno de My Policeman en el Festival Internacional de Cine de Toronto luciendo un estilo completamente diferente al que estábamos acostumbrados a ver en ella.

La actriz apareció con el pelo mucho más corto y en rubio platinado, junto con un maquillaje audaz y un body negro de manga larga del que colgaban unas gasas en el mismo tono.

Los fanáticos del programa quedaron bastante sorprendidos con la nueva apariencia de Emma Corrin, por lo que no dudaron en expresarlo a través de algunos comentarios en su publicación, aunque muchos otros se animaron a decir que les hacía recordar a cuando la princesa Diana uso el vestido negro de terciopelo.

Unas semanas después de esa aparición pública, compartió una serie de fotos que hizo para la revista Flaunt donde se la ve con el pelo aún más corto y peinado hacia arriba, un estilo mucho más masculino del que estábamos acostumbrados a ver en ella.

"En mi opinión, el género simplemente no es algo fijo y no sé si alguna vez lo será; siempre puede haber algo de fluidez para mí", expresó la protagonista de The Crown.

La realidad es que la melena corta y la ropa mucho más neutral, la cual no se inclina por un género en particular, es mucho más su estilo y con el que se siente realmente cómoda, algo que ha expresado en varias oportunidades y que, además, es algo que se puede percibir a simple vista ya que se la ve realmente segura y llena de confianza.