El New York Times aseguró que la Selección Argentina tiene un insólito secreto

The New York Times salió a hablar sobre la Selección Argentina y el curioso equipaje que llevaron los jugadores al Mundial Qatar 2022. El periódico estadounidense se animó a hablar sobre la yerba mate, cómo los jugadores aprecian está infusión y la han extendido a lo largo del mundo.

"La yerba mate, una infusión fuerte y a menudo amarga que se prepara caliente o fría a partir de las hojas de una planta originaria de Sudamérica, es popular en Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. Algunos de los mejores jugadores de fútbol del mundo proceden de esa región y la consumen", escribió el Times para dar una explicación sobre esta bebida típica sudamericana.

Artículo de 'The New York Times'.

Según los números que expuso el periódico, el equipo brasileño llevó 12 kilos a Qatar. El seleccionado uruguayo transportó 255 kilos, mientras que el plantel argentino superó ampliamente el equipaje de los países vecinos y llevó 500 kilos.

Lionel Messi con un mate en la mano. Imagen de Instagram.

El diario neoyorkino explicó que la mayoría de los jugadores argentinos, e incluso Lionel Messi, la estrella del equipo, beben mate. "La devoción del equipo por la bebida era evidente cada vez que bajaba del autobús del equipo y, después de los partidos, un puñado de jugadores llevaban consigo los tradicionales elementos esenciales del mate: una taza hecha con una calabaza hueca, su sorbete correspondiente y un termo de agua caliente", expuso James Wagner, el autor del artículo.

La selección argentina tomando mates. Imagen de El Cronista.

Asimismo, The New York Times reveló algunos testimonios de jugadores. "Tiene cafeína, pero lo bebo más que nada para unirnos", expresó Alexis McAllister para intentar explicar que esta bebida une y genera un vínculo entre sus compañeros. Además, el periódico manifestó que muchos jugadores provenientes de Sudamérica han extendido está costumbre a otras partes del mundo. Sin embargo, aseguró que el mate no es para todos y contó la experiencia de Luis Hernández, un exdelantero mexicano que estuvo una temporada en Boca, pero no pudo acostumbrarse el sabor del mate.