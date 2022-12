El director que reveló querer golpear a una estrella de Hollywood en los Óscar

El 2022 será recordado, entre muchas cosas, por las escenas polémicas y de violencia en los Óscar. La bofetada de Will Smith a Chris Rock será recordada por muchos años y se la contaremos a futuras generaciones. Pero a esto se le suma otro capítulo entre otros participantes de la industria.

James Cameron, director de Titanic, entre otras, reconoció que tuvo muchas ganas de golpear a Harvey Weinstein tras haber tratado mal a Guillermo del Toro, también director, en los Óscar.

Harvey Weinstein.

"Estaba sucediendo en el piso principal del teatro. La música había comenzado a sonar para volver a nuestros asientos tras la pausa comercial. La gente que nos rodeaba decía: '¡Aquí no! ¡Aquí no!'. Como si estuviera bien pelear en el estacionamiento, ya sabes, pero no estaba bien allí cuando sonaba la música y estaban a punto de comenzar", señaló Cameron en una entrevista con Vanity Fair.

Según Cameron, Del Toro ya había manifestado que tuvo grandes problemas con familiares de Weinstein porque querían cambiar escenas y agregar a actores amigos a los elencos.