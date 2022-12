Aitana vuelve a enamorar luciendo un total black con transparencias

En vísperas de navidad, la cantante española, Aitana Ocaña fue invitada a un exclusivo evento de cena organizado por la marca de lujo, Yves Saint Laurent, de la cuál ella es embajadora y enmudeció a todos con un gran look.

Sin la compañía de Miguel Bernabeu, la artista llegó a la alfombra roja no sólo enmarcando sus transparencias si no también con un corte carrie tendencia 2022/2023 como una más de las importantes referentes del mundo de la moda.

Aquí se la ve luciendo un vestido total black de seda entrelazado y en el que abajo lleva ropa interior en el mismo tono.

Fuente: Imagen / @yslbeauty

Aitana la nueva cara del labial velvet radical.

Rumores de separación

A pocos días de haber estrenado 'La última', serie que comparte Miguel Bernabeu y Aitana para Disney Plus, comenzaron a resonar campanadas respecto de que ya no estarían más juntos, y en la alfombra roja del último evento de la marca, la artista hizo referencia a ello en un grito de pedir privacidad por este momento por el que estarían atravesando.

"Se los digo con una mano en el corazón, no me graben cuándo estoy en mi casa, porque está empezando a venir mucha gente a las 3/4 de la mañana a mi casa y yo estoy sola de verdad que la paso muy mal tengo mucho miedo", comenzó diciendo sobre el acoso que sufre a diario por algunos medios de comunicación.

"Cuándo sacan fotos por fuera de mi casa o la graban yo entiendo que es una consecuencia por nuestro trabajo, pero necesito se vuestra ayuda porque de verdad la estoy pasando mal, respecto a eso y es por ello también que vine aquí para calmar las aguas y pedirles por favor que no me graben cuándo estoy allí", suplicó.

A su vez sumó que entiende el trabajo de los periodistas pero que no quiere andar sufriendo sobre su privacidad: "Entiendo que me tengan que grabar en la calle es un 'rollazo' pero entiendo vuestro trabajo, es lo que hay pero no me grabeis en casa", cerró desesperada.