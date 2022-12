Test visual: La primera figura que veas revelará secretos sobre tu personalidad

Recientemente se ha popularizado un test visual que revela algunos caracteres sobre la forma de ser de las personas. Muchos usuarios de la red lo han compartido junto con sus amigos y familiares, porque resulta muy entretenido. A pesar de que no tiene carácter diagnóstico ni validez científica, es muy común que los individuos intenten resolverlos.

Test visual, imagen de archivo.

El reto de hoy es una especie de test de personalidad, un instrumento diseñado específicamente para revelar aspectos del carácter psicológico de una persona. Cuando se habla de personalidad se hace referencia al conjunto de características psíquicas que determinan los pensamientos, las actitudes y los comportamientos de un individuo.

A continuación te mostraremos una placa de imagen que contiene unas figuras abstractas. Tienes que observar y poner atención a lo primero que veas. No hagas demasiado esfuerzo por intentar reflexionar sobre la respuesta, aquí lo importante es la primera figura que se aparezca ante tus ojos. Te pueden aparecer dos opciones, pero no te diremos cuáles son para no intervenir en tu decisión.

Test visual: ¿Qué ves primero? Imagen de Caras y caretas.

Respuestas:

Si lo primero que observaste fue un caballo significa que eres de las personas que crea vínculos fuertes con los otros. Siempre pones todo tu empeño y esfuerzo para crear relaciones interpersonales. No importa cuanto te lastimen los demás, siempre sigues poniendo fichas. Sin embargo, a veces no sabes poner un stop y eso te puede jugar en contra.

Por otro lado, si observaste la cara de una mujer eres del tipo de personas amables. Siempre estás preocupado por los demás y buscas hacer del mundo un lugar mucho mejor. Te gusta quedarte tranquilo en tu zona de confort, pero a la vez tienes la capacidad de adaptarte a cosas nuevas y diferentes.