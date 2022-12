Panettone delicioso, fácil de elaborar y perfecto para estas navidades ¡te encantará!

Panettone, panetone, pan dulce ¡hay tantas formas de nombrar este clásico navideño! En todas las versiones encontramos lo mismo: un bizcocho suave, esponjoso y delicioso con toppings y sabores para todos los gustos. En este caso, te compartiremos la receta clásica, con pasas de uva y frutas escarchadas, para preparar en estas navidades. ¡Manos a la obra y disfruta!

Panettone. Fuente: Ken Foods

Ingredientes

100 gr de leche entera

30 gr de levadura fresca

3 huevos medianos

550 gr de harina 0000

½ cdita. de sal

120 gr de azúcar

170 gr de mantequilla pomada

80 ml de agua

100 gr de frutas escarchadas

80 gr de uvas pasas

Ralladura de un limón y una naranja

Procedimiento

El primer paso para preparar un exquisito panettone es comenzar a elaborar el prefermento, también conocido como Poolish. ¿Cómo lo harás? Empieza mezclando la leche, que debe estar templada, es decir, ni caliente ni fría, en un recipiente, con la levadura. Dejarás que esta última se diluya. Luego, agrega 130 gramos de harina y 20 gramos de azúcar. Mezcla todo correctamente y verás que se producirá una masa que quedará algo pegajosa. Es ahí cuando tapas el recipiente con film y dejas que fermente por aproximadamente 50 minutos a 1 hora. Panettone. Fuente: Dulce Lucca

Lo que debes hacer ahora es incorporar este prefermento a un bol junto con los huevos, el resto del azúcar, la pizca de sal, el resto de harina, las ralladuras de limón y naranja y el agua. No agregues ni la mantequilla, ni las pasas de uva ni las frutas escarchadas. Empezarás a amasar, primeramente, en el bol y luego en la encimera, que previamente debes haber esterilizado. No es necesario agregar harina ni aceite, ya que, con el simple amasado, la masa de panettone no se pegará.

¿Cuánto tiempo debes amasar? 25 minutos, así que podrás ejercitar aquello que no tuviste tiempo de hacer en el gimnasio. Pasados esos minutos, conseguirás una masa homogénea y elástica. Ahora debes añadir la mantequilla cortada en cuadraditos e incorporarla poco a poco, y amasando cada vez.

Lo que sigue es, a medida que irás añadiendo trozos de mantequilla, notarás que la masa obtendrá una textura casi de papilla, que solo el amasado logrará modificar. Aproximadamente luego de 30 minutos, verás que la masa no se pegará para nada a la superficie y podrás estirarla y no se romperá. Este último es el tip para notar si ya está lista.

El próximo paso es formar una bola con la masa y colocarla adentro de un recipiente enharinado. Ahora tapa el bol con un paño y deja que se fermente durante 2 horas 40 minutos. Precalienta el horno por unos segundos y luego apágalo. Deja la masa levar allí adentro y, pasado ese tiempo, notarás que habrá triplicado su volumen.

Ahora manipula la masa para romper las burbujas de aire que se forman en el proceso de levado y, sobre la encimera, trabájala para agregarle las pasas de uva y las frutas escarchadas cortadas en trozos. Sigue amasando para que todos los ingredientes se integren bien y forma nuevamente una bola, que colocarás en un molde para panettone y dejarás que leve nuevamente de 2 a 3 horas. Crecerá hasta desbordar el molde.

Lo que debes hacer ahora es, con mucho cuidado, dibujar una cruz en la parte superior, con la ayuda de un cuchillo afilado, y coloca allí 4 nueces de mantequilla, que aportará un tono dorado durante la cocción. Cocina con un horno previamente caliente a 180º C durante 30 minutos como mínimo. Panettone. Fuente: Freepik

Pasados los primeros 10 a 15 minutos de cocción, agrega a la superficie del panettone papel aluminio, para evitar que se dore demasiado o que se queme ¡no querríamos perder tanto trabajo por esto! Pasado el tiempo de cocción, retira el panettone del horno y deja que se enfríe sobre una rejilla. Es importante que lo dejes enfriar boca abajo por aproximadamente 4 horas, de esa forma evitarás que se baje y conseguirás una miga super esponjosa.

¡Queremos saber cómo te salió nuestro panettone MDZ! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.