Esta famosa actriz no quiere volver a trabajar con Ninel Conde

La famosa actriz que no quiere volver a trabajar con Ninel Conde es Lorena Herrera. Ella misma confesó sin pelos en la lengua que revivió su rivalidad con la artista y aseguró que prefiere no volver a cruzársela, opinión que, sorpresivamente, fue apoyada por Sylvia Pasquel.

Lorena Herrera no reparó en confesar con quién no volvería a grabar una escena. Cuando le preguntaron si hay algún famoso con quien no desea volver a trabajar, de inmediato aseguró que le gusta llevarse bien con todos sus compañeros, pero sin lugar a duda no volvería a coincidir con Ninel Conde.

Al parecer, los constantes conflictos que ha protagonizado Ninel en su vida la han posicionado como una de las famosas más polémicas. Y esto no sucede solo ahora, a lo largo de su carrera han sido varias las situaciones en las que ha dado de que hablar; entre ellas, se destaca una en la que involucró a Herrera.

De esta manera, ahora Lorena revivió cómo había comenzado su rivalidad con Ninel durante el programa de YouTube Pinky Promise que conduce Karla Díaz.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, Lorena Herrera confesó que, definitivamente, prefiere no coincidir en ningún proyecto con Ninel Conde.

Exactamente dijo: “En 33 años de carrera tengo buena relación con todos mis compañeros y nunca he tenido problemas, con todos me llevo bien. Pocos amigos tengo en el medio, solamente hay una persona con la cual no volvería a trabajar con ella, no sé cómo se llama, pero le dicen 'Bombón' no sé qué”.

Aunque en esa respuesta evitó mencionar abiertamente a la cantante, Sylvia Pasquel le dio la razón y hasta la apoyó asegurando que “El bombón asesino” se la pasa mandando mensajes mientras el resto trabaja.

Ninel Conde y Lorena Herrera nunca volverán a trabajar juntas.

Vale recordar que los problemas entre ambas comenzaron en el año 2009 cuando circulaban comparativos entre los shows musicales de las artistas. Era tanta la similitud, que Lorena reaccionó asegurando que estaba molesta porque Ninel la copiaba en todo y no solo eso, sino que también le pidió ser más original, pero siempre hizo caso omiso.

“No, no hay relación con una persona que te ha faltado al respeto, yo a la señora no le he hecho nada, pero ella ha sido muy grosera y yo no tengo nada de que hablar con ella. No, yo no tengo ningún interés, realmente estoy bien así, reconciliación de qué…”, habría dicho en ese entonces ante las cámaras de un programa.