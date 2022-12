Desde el gimnasio, Issa Vegas eleva la temperatura entrenando su figura perfecta

Issa Vegas es una de las influencers fitness más reconocidas de la actualidad, pues tan solo en Instagram tiene 9.1 millones y 6.4 millones en TikTok, a quienes constantemente sorprende con su contenido de ejercicio o sus mejores bikinis. En esta ocasión la guapa argentina dejó a todos con la boca abierta, pues mostró cómo se ve cuando está dando todo de sí misma haciendo ejercicio y no es como sus fans piensan.

En esta ocasión, Issa subió un TikTok en el que escribió: “Cómo piensan que me veo entrenando” para luego poner imágenes de ella con un top gris con negro y una licra blanca levantando pesas de una manera muy sensual, pero luego puso “Como me veo en realidad” y clips de ella en una bicicleta estática sufriendo por terminar y también haciendo desplantes con pesas sufriendo por el dolor. Aunque ella escribió: “Qué triste”, sus fans le dieron cientos de halagos porque siempre luce espectacular.

Tiene una carrera muy larga

La también modelo no sólo ha tenido éxito en redes sociales, sino que ha participado en programa de televisión, en los cuales también daba rutinas de ejercicio para el público y también ha sido conductora. También hace unos meses abrió su página en una popular plataforma para adultos, donde suele subir contenido para adultos.

Y es que siempre sorprende con su cuerpazo, pues nunca ha pasado por el quirófano y todo es gracias a su esfuerzo, cuándo era más joven tenía un cuerpo muy delgado, ahora la diferencia es abismal ya que posee un cuerpo muy estilizado y fuerte.

FOTO: INSTAGRAM @ISSAVEGAS

Emocionada por la final de Qatar 2022

En los días pasados Issa se ha mostrado muy emocionada porque Argentina llegó a la Final de la Copa del Mundo Qatar 2022 tras ganarle a su similar de Croacia. Sin embargo, sus fanáticos mexicanos la han atacado mucho, pues hay una rivalidad entre ambas selecciones.

FOTO: INSTAGRAM @ISSAVEGAS

"Al parecer está prohibido celebrar a un país viviendo en otro. Nací en Argentina, he vivido 15 años en México y ahora estoy en USA y no por eso tengo más o menos derecho que cualquiera. Estaría igual de feliz si fuera por México, porque es un país que me ha dado todo y me pone muy triste que le deseen el mal a un país que tan mal la ha pasado; se merecen una alegría. Ojalá que puedan sentirse felices al ver la alegría de otros, se siente bien bonito. ¡Inténtalo!", escribió la modelo de OnlyFans.