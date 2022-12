Así de grandes están los hijos de Brendan Fraser

Uno de los mayores deseos que tienen los padres en algún momento de sus vidas es poder compartir el mayor tiempo con sus hijos y que estén presentes en sus logros. Así ha sido en esta oportunidad para Brendan Fraser, quien fue acompañado de los adolescentes en la proyección de su nueva película The Whale. Mira lo grandes que están.

La gran estrella de 54 años, Brendan Fraser, llegó a la alfombra roja en compañía de su exesposa Afton Smith y dos de sus hijos: Holden de 18 años y Leland de 16. Vale recordar que el tercer hijo de ambos que no estuvo presente es más grande y se llama Griffin.

Lo cierto es que el actor siempre ha sido bastante reservado acerca de su familia, pero en esta oportunidad llegó a la proyección de The Whale de manera muy elegante portando un traje de Brooks Brothers. Durante el evento demostró la complicidad que tiene con los adolescentes y también el parecido que ambos guardan cuando este era joven.

La sinopsis de la nueva película The Whale dice: "Un profesor de inglés obeso y recluso intenta reconectar con su hija adolescente distanciada para tener una última oportunidad de redención". No obstante, en la presentación lo que más llamó la atención fueron sus hijos y lo grandes que están.

Asimismo, el intérprete asistió a la presentación con su actual pareja, Jeanne Moore, quien es maquilladora y parece que tiene una excelente relación con su familia.

"Estar con mis hijos y su mamá, y nuestra familia, me ha dado tanto amor que si necesitaba aferrarme a algo de valor para tratar de trasladarlo a lo que era importante para Charlie, no tenía que buscar mucho" declaró Brendan Fraser acerca de su círculo cercano, el cual lo inspiró a interpretar este nuevo personaje en The Whale.

Grandes y cómplices: los hijos de Brendan Fraser

Brendan, a sus 54 años y después de haber vivido malas experiencias en su vida personal como también laboral cuando se alejó de Hollywood, reapareció feliz y acompañado de mucho amor. Sobre todo, de dos de sus hijos, quienes son modelos profesionales.

En esta oportunidad, los adolescentes acapararon todas las miradas durante el estreno. Por otro lado, vale recordar que tiene un tercer hijo mayor de 20 años y que fue el responsable de inspirarlo para hacer este filme ya que sufre obesidad, al igual que su personaje.

"Griffin tiene necesidades especiales, es autista. Acaba de cumplir 20 años. Es un niño grande. Mide un metro noventa y cinco, tiene un gran cuerpo. Entiendo íntimamente lo que es estar cerca de una persona que vive con obesidad" declaró el actor durante una reciente entrevista para Interview.