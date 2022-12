La confesión sin censura de Scarlett Johansson que sorprendió a todos

Scarlett Johansson tiene 38 años, peor ya es una estrella del cine mundial. La actriz se animó a confesarse y a hablar de cosas que muy pocas veces había hecho. Esto fue en una entrevista con Two with Bruce Bozzi.

"Hice Perdidos en Tokio y Girl With the Pearl Earring, y en ese momento tenía 18, 19 años, estaba entrando en mi propia condición de mujer y aprendiendo mi propio atractivo y sexualidad", comenzó relatando la nacida en Nueva York. Y añadió: "Estaba siendo preparada, en cierto modo, para ser lo que llamas un actor tipo bomba. Estaba interpretando a la otra mujer y al objeto del deseo y de repente me encontré acorralada en este lugar. No pude salir de eso".

Continuando con su relato, dijo: "Sería fácil sentarse frente a alguien en esa situación y decir: 'esto está funcionando'. Pero para ese tipo de actriz, ya sabes, que arde brillante y rápido y luego se termina y no tiene oportunidad más allá de eso".

Ya entrando en confianza, manifestó: "Siempre ha habido presión sobre los actores para mantenerse delgados. Hay una escena en una de mis películas favoritas, La Malvada, donde Bette Davis da vueltas alrededor de la habitación, horriblemente molesta por algo, y ella toma un chocolate... lo deja... lo vuelve a poner... lo vuelve a dejar... finalmente, ella cede y se lo come, ¡pero solo después de una gran lucha! Entonces, incluso en aquel entonces, había presión. Y ahora, es mucho peor".