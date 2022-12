El incómodo momento que vivió Antonela Roccuzzo por culpa de Canelo Álvarez

Canelo Álvarez apuntó contra Lionel Messi luego de que el jugador argentino, tras vencer a la Selección de México 2-0, pisara sin querer con sus botas una playera del "Tri" en el vestuario. El boxeador mexicano invitó a pelear al futbolista y muchas celebridades de todo el mundo salieron a defenderlo.

Esto desencadenó, aún más, una rivalidad entre los argentinos y mexicanos. Igualmente, Antonela Roccuzzo fue interceptada por un aficionado mexicano en un centro comercial de Doha.

“¡Hola, Antonela, un saludo para México! Te queremos pedir disculpas por lo de Messi. Porque no es cierto, ¿verdad? ¡Gracias!”, le manifestaron a la esposa de Messi.

Circula video de un aficionado mexicano pidiendo disculpas a Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, por las críticas al argentino



— Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) December 15, 2022

El medio La Afición informó que quien intercepto a Antonela fue un mexicano nacido en Monterrey.

Canelo Álvarez le había dicho a Messi lo siguiente:"Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera???? Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!. Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! no hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo".

Luego tuvo que salir a pedirle disculpas tras tomar real dimensión de lo que había sucedido.