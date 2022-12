Simple y eficaz, usa este único ingrediente para revivir tu cactus podrido del jardín

¿Tu cactus se está poniendáo negro? CuandÁo nuestras plantas comienzan a pudrirse, es normal que manchas negras aparezcan en la raíz, costados o punta. Muchas personas consideran ese el momento para deshacerse de su flor pues creen que no hay remedio, pero te tenemos buenas noticias: sí lo hay.

Identifica el cactus que está comenzando a pudrirse y con mucho cuidado, retíralo de la maceta en la que está. Puedes usar guantes o periódico para que no te lastimen las espinas. Si la raíz es la que está tornándose en tonos oscuros, la tierra en la que estaba no debes volver a usarla para que no se contamine nuevamente la planta.

Si se trata de la parte superior o de los costados los que están tomando un color negro, puedes usar la tierra nuevamente siempre que verifiques que la raíz está en buenas condiciones.

Con unas tijeras o cuchillo desinfectado con alcohol, corta el trozo que está podrido. No te preocupes si tiene un aspecto raro el cactus, volverá a crecer con el ingrediente de cocina que aplicarás. Corta cuanto sea necesario para eliminar por completo la parte negra.

En cada corte que haga es importante que desinfectes tu herramienta de trabajo para que no sigas transmitiendo las bacterias a la parte sana del cactus.

Es momento de usar el ingrediente de cocina que te ayudará a salvar tus plantas: la canela. Con suficiente canela cubre el sitio en donde realizaste los cortes de lo podrido en el cactus. Esto ayudará a que cicatrice y pueda sanar. Una vez que tenga la canela deberás esperar alrededor de 8 días para que comiences a ver el proceso de cicatrización y posteriormente ponerla en una maceta.

Cuando el cactus empiece a cicatrizar, podrás plantarlo nuevamente y continuará creciendo. Es una excelente forma de salvar tu planta cuando está pudriéndose.