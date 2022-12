Esto dijo Henry Cavill sobre la traición de DC: "Esta noticia es..."

En las últimas horas, los fanáticos del Universo Extendido de DC quedaron asombrados al conocerse la noticia de que Henry Cavill no estará de regreso como Superman para futuros proyectos de la franquicia. La noticia se conoció a través de James Gunn, el nuevo directivo de DC Studios, quien confirmó que el estudio se encuentra trabajando en una versión más joven del personaje.

La novedad no solo tomó por sorpresa a los fanáticos, sino al mismísimo Henry Cavill, cuya ilusión de volver a lucir la capa del Hombre de Acero quedó deshecha. A pesar de la tristeza y la decepción, el actor británico trató de llevar tranquilidad a sus fanáticos a través de un comunicado en sus redes sociales.

El actor lamentó su salida de la franquicia

"Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos. Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijo que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Lo respeto. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes, y la más feliz de las fortunas", escribió Cavill en su cuenta de Instagram.

También tuvo palabras de agradecimiento para los fans que lo han seguido y apoyado a lo largo de su carrera. "Para aquellos que han estado a mi lado a lo largo de los años... podemos llorar un poco, pero luego debemos recordar... Superman todavía está presente. ¡Todo lo que representa todavía existe, y los ejemplos que nos da todavía están allí! Mi turno de usar la capa ya pasó, pero lo que representa Superman nunca pasará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes, hacia adelante y hacia arriba", finalizó el actor con profundo pesar.

El mensaje de Henry Cavill en su cuenta de Instagram

Hay que recordar que Henry Cavill se puso en la piel de Superman en cinco largometrajes del estudio. Hizo su debut con Man o f Steel (El Hombre de Acero) de Zack Snyder en 2013. Un tiempo después volvió a repetir para Batman v. Superman: Dawn of Justice donde se enfrentó al Batman de Ben Affleck. En 2017, ambos héroes estuvieron de regreso para La liga de la Justicia (Justice League), inicialmente dirigida por Snyder pero que terminó por completar Joss Whedon. El actor volvió una vez más a dar vida a Superman para La liga de la Justicia de Zack Snyder, un especial en cuatro partes que se estrenó en HBO Max en 2021. Su última aparición fue en una de las escenas post-créditos de Black Adam, donde hizo un cameo junto a Dwayne Johnson.

Sin duda es una noticia triste para los fanáticos del DCEU, y una que se suma a la cancelación de Wonder Woman 3. En las últimas horas, la directora Patty Jenkins lanzó un comunicado para tratar de aclarar la situación, que también deja en dudas el posible regreso de Gal Gadot como la princesa amazona.

En cuanto al nuevo proyecto de Superman, lo que se sabe es prácticamente nada. En palabras del propio Gunn, la nueva película se enfocará en una versión más joven del héroe, y contará con guion del propio Gunn que, según reveló, lleva trabajando ya algún tiempo en el mismo. Lo que sí confirmó es que el proyecto aún no cuenta con director.

Publicada originalmente en QueVer