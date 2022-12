El top ten de las series más virales de México: ¿cómo verlas?

Netflix es una de las plataformas con más suscriptores del mundo. Tal es así que muchas personas miran a diario sus contenidos, más precisamente los fines de semana. Es por eso que te detallamos las series que no te puedes perder, ya que todo el mundo está hablando de ellas.

En el primer puesto se encuentra "Merlina", la nueva adaptación de Tim Burton para Netflix. La sinopsis oficial es la siguiente: "Inteligente, sarcástica y un poco muerta por dentro, Merlina Addams investiga una ola de asesinatos mientras hace nuevos amigos (y enemigos) en la Academia Nunca Más".

Caos, misterio, muerte… Merlina Addams es la chica de tus pesadillas. La nueva serie de la mente de Tim Burton se acerca a Netflix. pic.twitter.com/2mS9lgrHm6 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 17, 2022

En el segundo lugar está "La flor más bella", que está inspirada en la vida de la comediante Michelle Rodríguez de la serie 40 y 20. La sigue "Til Money Do Us Part" y "Arelys Henao: canto para no llorar".

Mich sabe que es lo pinches máximo. Ahora le falta convencer al resto de Xochimilco. ‘La Flor Más Bella’, disponible el 7 de diciembre. pic.twitter.com/zyizn8hlcx — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 8, 2022

netflEl top 10 completo: