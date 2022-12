Rafa Márquez envuelto en una comparación inesperada que se hizo viral

Rafa Márquez, figura y referente histórico de la Selección de México, recibió en las últimas horas un gran elogio de un ex compañero suyo del Barcelona. Xavi Hernández, DT del equipo culé, se deshizo en elogios al compararlo con un histórico del Barcelona.

"A mí personalmente me daba mucha seguridad. Claudio Bravo era un portero muy sobrio, con los pies fantástico. Me encaja perfectamente en el 'not in my house', porque era un portero seguro", comenzó diciendo Xavi en una entrevista en LaLiga Golazos.

Siguiendo con su explicación y relato sobre ex compañeros, dijo: "Yo a Rafa lo pondría en el Marketplace muy arriba, muy alto. Porque tiraba faltas, un defensa central con salida de balón tremenda, capaz de darte un pase a lo Ronald Koeman, competir como Sergio Ramos. En el Marketplace estaría muy arriba, aparte que es muy buen amigo".

Xavi Hernández.

Además, habló del colombiano James Rodríguez, que jugó en el Real Madrid: "Me da pena que jugó en el Real Madrid y no en el Barcelona".

"Me hubiese gustado jugar con Diego Forlán. Tenía mucho talento y calidad. Tiene personalidad, tiene ese caracter ganador que te hace que marque las diferencias y ha dominado todos los registros, derecha, izquierda, cabeza, velocidad, talento. Para mí es un crack mundial".