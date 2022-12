Las promesas en El Chiringuito para que Argentina no gane el Mundial

La Selección argentina de fútbol goleó, por 3 a 0, a Croacia en la semifinal de Mundial de Qatar 2022, y quedó a las puertas de la conquista de una nueva Copa del Mundo. Y esto generó fuertes repercusiones a lo largo y ancho del planeta.

De hecho, en el famoso programa español, El Chiringuito, algunos periodistas expresaron abiertamente su deseo de que Mbappé frustre a la Scaloneta en la final.

Era sabido que muchos españoles, más que nada los fanáticos del Real Madrid, querían que Croacia de un nuevo batacazo y deje afuera a Argentina en la semifinal. Pero con uno de Messi y dos de Julián Álvarez, la Selección argentina goleó a los croatas por 3 a 0 y jugará el domingo en el Estadio Lusail a partir de las 12. Ante el show de La Pulga, algunos quedaron como estatuas...

Tras la transmisión del partido, y ya durante el programa, el periodista José Luis Sánchez le encomendó una tarea a Mbappé y hasta prometió perdonarlo . "Pensé que no iba a decir nunca esto, Kylian te hemos perdonado . Estamos en tus manos", lanzó.

uD83DuDE4F "uD835uDC0CuD835uDC01uD835uDC00uD835uDC0FuD835uDC0FuD835uDC04´, uD835uDC0FuD835uDC0EuD835uDC11 uD835uDC05uD835uDC00uD835uDC15uD835uDC0EuD835uDC11" uD83DuDE4F



uD83DuDEA8 @JLSanchez78 se encomienda a Kylian uD835uDC29uD835uDC1AuD835uDC2BuD835uDC1A uD835uDC1EuD835uDC2FuD835uDC22uD835uDC2DuD835uDC1AuD835uDC2B uD835uDC1EuD835uDC25 uD835uDC0CuD835uDC2EuD835uDC27uD835uDC1DuD835uDC22uD835uDC1AuD835uDC25 uD835uDC1DuD835uDC1E uD835uDC00uD835uDC2BuD835uDC20uD835uDC1EuD835uDC27uD835uDC2DuD835uDC22uD835uDC27uD835uDC1A...



uD83DuDCFA#ChiringuitoMessiuD83DuDCFA pic.twitter.com/YzwTX1Vwiv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 13, 2022

Los seguidores del Real Madrid quedaron muy dolidos con el accionar de Kylian Mbappé durante los últimos mercados de pases, donde el delantero francés amagó con irse del Parin Saint-Germain y finalmente terminó renovando. Ahora son capaces de perdonarlo si le gana la final a Messi: "Si le joroba el Mundial a Messi claro que lo perdono. ¡Hazlo, Kylian! ¡Quítale el Mundial a Messi! ", dijo Edu Aguirre.

"Me está dando pereza lo de hoy. Me aburre mucho Messi. En Argentina, en todos los periódicos, los periodistas, los hinchas... están haciendo una lavada de cara para que sea el Mundial de Messi. Cada pase que da me aburre, porque es el mejor que se ha dado en la historia de los Mundiales. Y es una leyenda si marca de penal. ¡Me aburre mucho! Le dicen Dios... me cansa, me agota. Tranquilidad, porque la caída puede ser peor", concluyó.