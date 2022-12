Fuerte comunicado de Issa Vegas frente a las críticas por hinchar por Argentina

La modelo, Issa Vegas que actualmente reside en Estados Unidos se reunió con su familia para ver el partido en instancia de semifinales entre Argentina y Croacia, y al ganar el seleccionado decidió celebrar con su familia saliendo a la calle como millones de argentinos, pero parece que ello no ha gustado y salió a manifestar su descontento frente a tanto hate en una de sus historias de Instagram.

Fuente: Imagen @issavegas

El contundente mensaje de Issa Vegas.

"Al parecer está prohibido celebrar a un país viviendo en otro", comenzó diciendo.

Luego aclaró: "Nací en Argentina, he vivido 15 años en México, y ahora estoy en USA, no por eso tengo más o menos derecho que cualquiera... estaría igual de feliz si fuera México, porque es un país que me ha dado todo, y me pone muy triste que le deseen el mal a un país, que tan mal la han pasado, se merecen una alegría", reflexionó acerca de los malos augurios hacia la selección por parte de algunos usuarios.

"Ojalá que puedan sentirse felices al ver la alegría de otros... se siente bien bonito, intentalo", cerró.

El efusivo festejo del que fue parte Issa

Si bien algunos han cuestionado que ella fuera a levantar la bandera Argentina residiendo en Estados Unidos, lo único que pareció importarle fue salir a bancar la albiceleste y así fue como en compañía de su novio comenzaron a cantar el mítico grito de hinchada: "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés".

Fuente: Imagen / Historias de Instagram @issavegas

La emoción de Issa

En el video se la muestra a Isa mostrando cómo estaba una de las calles principales de Miami con todo el fervor de los hinchas celebrando el pase a la final del seleccionado argentino.