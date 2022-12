Exquisita sopa italiana en tan solo cuatro pasos

La sopa minestrone es, sin dudas, una especialidad de la cocina italiana y un clásico de su gastronomía. Esta sopa es elaborada con verduras propias de la temporada y legumbres. Se puede preparar en cualquier momento del año y, aunque la preparación de este platillo requiere tiempo, se trata de una receta con verduras muy completa y deliciosa. Sigue este paso a paso y prepárala para tu familia. ¡Manos a la obra!

Sopa minestrone. Fuente: Goya Foods

Ingredientes

Alubias blancas 200 gr

Judías verdes redondas Bobby 200 gr

Zanahoria 4 unidades

Patata 4 unidades

Calabacín 2 unidades

Apio 2 unidades

Tomate 4 unidades

Diente de ajo 4 unidades

Cebolla 4 unidades

Pasta corta seca 240 gr

Queso Parmesano 160 gr

Albahaca 12 hojas

Aceite de oliva virgen extra 6 cucharadas soperas

Caldo de pollo concentrado 2 cuadrados

Sal y pimienta al gusto

Procedimiento

El primer paso para preparar una deliciosa y sencilla sopa minestrone es comenzar remojando durante ocho horas las alubias blancas. ¿Sabes por qué se remojan las legumbres? Porque contienen factores antinutritivos y tóxicos tales como inhibidores de las proteasas, hematoglutininas, etc. El remojo y la cocción destruyen estas sustancias. Sopa minestrone. Fuente: Cook For Your Life

Pasado el tiempo del remojo, cubre las alubias blancas en una olla con agua fría y deja que se cocinen durante una hora. Esto también podrías hacerlo en la olla exprés, si es que tienes una, y, de ser así, reducirías mucho el tiempo de preparación.

Lo que sigue ahora es cortar el resto de las hortalizas en pequeños dados: las patatas, los tomates, los calabacines, el apio y las zanahorias. Una vez que las alubias blancas estén cocidas, escúrrelas y reserva el líquido. En la olla pon a calentar el aceite de oliva y saltea la cebolla picada durante unos tres a cinco minutos. Añade las patatas, las zanahorias, los calabacines y el apio. Remueve bien y deja que se cocinen durante otros tres a cinco minutos más.

El próximo paso es añadir el ajo, las dos pastillas de caldo, las alubias blancas, las judías verdes, los tomates y el agua reservada de cocer las habas. Cocina todo esto durante aproximadamente una hora a fuego medio. Por último, pasado ese tiempo añade la pasta y deja que se cocine por unos diez minutos también a fuego medio. Solo restará salpimentar al gusto y añadir, una vez servida la sopa, las hojas de albahaca y el queso parmesano rallado. Sopa minestrone. Fuente: Wikipedia

¡Y ya habrás preparado una deliciosa y sencilla sopa minestrone! Queremos saber cómo te salió. Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.